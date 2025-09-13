IR A
Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

La curiosidad se mantiene viva, y cada declaración o comentario sobre la vida privada provoca análisis y debates.

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Las relaciones de figuras públicas siempre generan interés y seguimiento por parte de sus seguidores y medios. Cada decisión sobre su vida personal, desde cómo comparten su tiempo hasta sus planes a futuro, se convierte en tema de conversación y especulación.

La pareja celebró recientemente su segundo aniversario, aunque la modelo peruana Milett Figueroa aclaró que prefieren disfrutar de su relación con Marcelo Tinelli con tranquilidad, respetando los espacios individuales de cada uno. En este caso, la atención se centra en aspectos de la convivencia y la organización de la vida en pareja.

Por qué Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aún no viven juntos

Marcelo Tinelli y Milett.png

La modelo Milett Figueroa regresó a Argentina tras pasar un tiempo en Perú y afirmó que su relación con Marcelo Tinelli sigue firme: “Muy bien, muy feliz, todo bien”, comentó. En una entrevista para el programa Todo se filtra de Panamericana TV, aprovechó para desmentir rumores que surgieron durante su ausencia.

Durante su estadía en Perú, Figueroa se dedicó a compromisos laborales con varias marcas, aunque no quiso dar detalles: “Estuve en Perú trabajando con varias marcas que aún no puedo dar a conocer”, señaló. Sobre su posible participación en la segunda temporada de la serie Los Tinelli, respondió con cautela: “Bueno, tenemos que grabar... no puedo decir nada chicos, no estoy autorizada”, expresó entre risas.

Respecto a las especulaciones sobre una supuesta ruptura, la modelo mantuvo la calma: “Llevo tantos años en la televisión, es el trabajo y yo respeto el trabajo de los chicos”, indicó, restando importancia a los rumores y resaltando su experiencia en el medio.

En cuanto a la convivencia, Milett aclaró que, pese a haber cumplido dos años de relación, no tienen planes inmediatos de vivir juntos: “No tenemos apuro de nada, solo disfrutar. Ayer cumplimos dos años recién”. Además, destacó que cada uno mantiene su propio espacio: “Vivimos cada uno en su casa. ¿Por qué nos apuramos tanto?”, concluyó entre risas.

