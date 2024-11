Grave denuncia contra Arturo Vidal y más futbolistas de Colo Colo por una presunta agresión sexual

Al mismo aseguraron que la denuncia es “contra jugadores de Colo Colo” y entre ellos está Vidal, agregó la Fiscalía en la comunicación, pero se evitó dar el nombre de los otros deportistas investigados.

De acuerdo a medios locales, la supuesta agresión sexual ocurrió la madrugada del lunes en un local nocturno de Santiago, donde un grupo de jugadores del Colo Colo acudió para celebrar un cumpleaños.

Cómo fue la supuesta agresión sexual por el cual fue denunciado Arturo Vidal

El coronel de la policía, Gerardo Aravena, confirmó que Arturo Vidal fue el único de los involucrados que fue trasladado de madrugada hasta una comisaría para realizarle un control de identidad, pero no quedó detenido.

La supuesta agresión fue denunciada por una de las mujeres invitadas a la celebración y ocurrió horas después del triunfo 3-0 de Colo Colo frente a Deportes Iquique por la penúltima fecha del torneo local, que disputa la punta frente a sus archirrivales de la Universidad de Chile.

Por su parte, un carabinero dejó en claro que no hubo detenciones por el caso, sino que se presentaron en la Comisaría 37 para prestar declaraciones. “La denuncia se toma en el lugar, pero se trasladad posteriormente a la unidad desde la perspectiva que hay para tomar una serie de declaraciones y efectuar otras diligencias que necesariamente se hacen en esta Comisaria”, sostuvo ante la prensa.

Momento en que se realiza control de identidad al jugador de Colo-Colo, Arturo Vidal. pic.twitter.com/7hYBt851yR — Julian. (@juuuliaaaaan) November 4, 2024

“La denuncia indica a un grupo de deportistas, pero no podemos dar antecedentes para no entorpecer la investigación. Desde que se tomó conocimiento del hecho, no hemos tenido detenidos por esta denuncia. Los futbolistas prestaron declaración y se fueron”, agregó.

Una modelo explicó qué fue lo que sucedió en el bar donde acusan a Artura Vidal por agresión sexual

El medio local La Tercera, informó que la denuncia se dio luego que una mujer afirmara haber sido drogada en el mismo local de Vitacura donde se encontraban los jugadores comandados por Jorge Almirón, incluido Vidal.

Según el administrador del local, la reunión de cumpleaños comenzó como una celebración privada, pero la situación se complicó cuando la joven empezó a mostrar signos de estar bajo los efectos de la sustancia, lo que llevó a su hermana a denunciar el hecho.

Sin embargo, luego que se diera a conocer la denuncia por una presunta agresión sexual una modelo venezolana, Sile Sajor, hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales contando lo sucedido. “Me encuentro en la obligación de contar mi versión de los que sucedió: la niña estaba yendo al baño muy ebria, había barra libre. Yo estuve ahí desde el minuto cero cuidándola y protegiéndola, y en ningún momento se acercó Arturo Vidal”, comenzó el video que colgó en su feed con un breve compilado del descargo que subió a sus redes sociales.

Me pidieron mucho que lo subiera en publicaciones, aquí está mi versión ya que yo cuidé de ella, basta de difamar e inventar cosas que no sucedieron

En el mismo pidió dejar de “querer buscarle la quinta pata al gato”: “Como cualquier persona que va al baño, está ebria, quiere vomitar y no tiene quien la ayude, llegué yo. La veo en ese estado, la ayudo dándole agua. Fue tanto que la misma niña me decía ‘no pesquen a mi hermana’ porque su hermana estaba desesperada preguntando quién le había hecho algo. Mami, a ella nadie le puso un arma en la cabeza para que se tomara cuántos tragos que se tomó y, bueno, después quedó ebria”.

“Pido por favor que no jueguen con este tipo de cosas, no inventen, porque el día que realmente pase… o sea, nunca, pero nunca hubo una agresión sexual. Me impresiona porque Arturo Vidal nunca se acercó al baño, nunca fue”, relató y agregó: “No me interesa si me quieren tirar hates, porque yo ya cumplí con decir mi versión. Juro por Dios que fue así. Yo a esa niña la cuidé, me preocupé en llamar a la mamá”.