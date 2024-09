Video: el provocador gesto de Arturo Vidal, en la previa de River-Colo Colo

Sabido es que el Rey Arturo es un provocador nato, y en la previa del partido frente al Millonario no pasó desapercibido. Cuando el plantel del conjunto chileno salió a reconocer el campo de juego, fue el primer jugador que fue insultado y hasta le dedicaron cantitos.

Sin embargo, el bicampeón de América con la Selección de Chile no se quedó atrás y comenzó a hacer un gesto con su oreja incitando a que lo insulten, dando a entender que no los escuchaba. El gesto que enardeció a todo el estadio, no fue casualidad, ya que en la semana también había calentado el duelo por Copa.

En sus redes sociales, el futbolista dijo que hablará en la cancha, pero no pudo contener su ego: “El gol más lindo que hice en Colo Colo fue contra Alianza Lima, pero más lindo va a ser el del martes”, disparó. Y lejos de transmitir tranquilidad, insistió: “El martes vamos a ganar. Si Dios quiere, levantamos la Copa con el popular. El martes vamos a hacer historia. Vamos como leones. Pase lo que pase vamos, a dejar la vida hasta el último minuto”.

vidal boca Vidal siempre confesó ser simpatizante de Boca y hasta recibió la camiseta del Xeneize de parte de su compatriota, Gary Medel.

Cabe recordar, que tras el empate 1-1 en el partido de ida en Chile, Vidal había descargado toda su artillería con declaraciones explosivas contra el plantel de River: “Si nos ponemos a ver los títulos, tengo más que todos los jugadores de River. Fuimos superiores hoy, ellos sacaron un empate de milagro”, había manifestado el experimentado volante chileno.