Gran ejemplo: a los 75 años, el "pato" Fillol va a terminar la secundaria

Ubaldo "Pato" Fillol volvió a demostrar ser un crack, pero esta vez lejos de las canchas. A los 75 años, el histórico arquero de River y de la Selección decidió cerrar una cuenta pendiente: terminar el secundario. Y lo hizo a su estilo, con trabajo silencioso y un resultado contundente.
El “Pato” registró su preparación para el examen de Geografía. En el video se lo ve confiado, repasando apuntes y anticipando que le iría bien. Tenía razón. Se sentó frente al docente, rindió y salió con un 10. Detrás hubo semanas de estudio y el acompañamiento de quienes lo apoyaron en este regreso al aula.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1998749298826043634&partner=&hide_thread=false
La noticia se expandió rápido por las redes. Hinchas de River, fanáticos del fútbol y usuarios coincidieron en señalar lo mismo: el ejemplo. Fillol, referente del arco argentino, trasladó su disciplina más allá de la cancha y mostró que nunca es tarde para completar lo que quedó pendiente.
Su carrera estuvo marcada por títulos, atajadas memorables y un prestigio que lo convirtió en leyenda. Hoy, ese legado suma un capítulo distinto. pero con un mensaje claro: la educación como camino posible a cualquier edad, con la misma perseverancia que alguna vez lo llevó a ser el mejor bajo los tres palos.