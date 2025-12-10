Gran ejemplo: a los 75 años, el "Pato" Fillol va a terminar la secundaria El exarquero campeón del mundo rindió Geografía y obtuvo la nota máxima. Su apuesta por la educación despertó elogios y dejó un mensaje de constancia. Por + Seguir en







Ubaldo "Pato" Fillol volvió a demostrar ser un crack, pero esta vez lejos de las canchas. A los 75 años, el histórico arquero de River y de la Selección decidió cerrar una cuenta pendiente: terminar el secundario. Y lo hizo a su estilo, con trabajo silencioso y un resultado contundente.

El “Pato” registró su preparación para el examen de Geografía. En el video se lo ve confiado, repasando apuntes y anticipando que le iría bien. Tenía razón. Se sentó frente al docente, rindió y salió con un 10. Detrás hubo semanas de estudio y el acompañamiento de quienes lo apoyaron en este regreso al aula.

El Pato Fillol fue a rendir Geografía. A los 75 años el arquero Campeón del Mundo en 1978 decidió terminar el secundario. Gran ejemplo en un país donde el gobierno hace todo lo posible para destruir la educación pública. ¡Gracias Pato! La noticia se expandió rápido por las redes. Hinchas de River, fanáticos del fútbol y usuarios coincidieron en señalar lo mismo: el ejemplo. Fillol, referente del arco argentino, trasladó su disciplina más allá de la cancha y mostró que nunca es tarde para completar lo que quedó pendiente.