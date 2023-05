Gimnasia no se desentiende de la denuncia de racismo de Hugo Rodallega

De todas maneras, reconoció estar trabajando para detectar desde donde provinieron los cánticos, pero “nosotros no lo hemos visto, yo estuve en la cancha ayer y en todo el sector del estadio donde me moví no hemos visto estos cánticos discriminatorios. Pero bueno, esto no se trata que pongamos en tela de juicio sus dichos”.

A su vez, fue tajante al asegurar que "llegado el caso de detectarlo, veremos si se trata de un socio o no y en función de eso aplicar lo que el estatuto nos indica. Pero antes de eso debemos saber y entender lo que ha ocurrido para después poder actuar”.

En otro pasaje de la entrevista, Arrien destacó: "Gimnasia es un club centenario que ha demostrado infinidad de veces su inclusión, no solamente con temas de discriminación sino con situaciones vinculadas al deporte femenino, que hoy forman parte habitual de nuestra institución”.

Incluso remarcó las "muchísimas campañas anti discriminación" realizadas por el club, donde además "hoy el Sub 20 de Colombia entrena en nuestras instalaciones, han sido tratados de la mejor manera como corresponde, igual que el resto de los clubes que están trabajando en nuestras instalaciones”.

La denuncia realizada por Hugo Rodallega: "Me gritaron mono y negro"