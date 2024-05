Germán Portanova, tras la renuncia de tres jugadoras a la Selección: "La lucha es desde adentro y con diálogo"

En tal sentido, el entrenador se refirió a las salidas de las tres futbolistas, que en la actualidad se desempeñan en Boca: "Respeto y entiendo la decisión que tomaron las jugadoras. La situación es triste y me gustaría mucho que no exista este debate”. Y destacó que "no hay críticas a quienes hayan decidido dejar la selección: todos buscamos el mismo objetivo”.

El seleccionado se prepara en el predio que la AFA tiene Ezeiza de cara a los dos encuentros amistosos que jugará contra Costa Rica: el viernes, a las 20, en el estadio de Estudiantes de Caseros y el lunes, a partir de las 20, en la cancha de Platense.

"Quedan otros por resolver"

Aldi Cometti ARG Aldana Cometti, una de las jugadoras de la Selección argentina. AFA

La defensora Aldana Cometti detalló en AFA Estudio los inconvenientes que soportan las jugadoras que integran el plantel de la Albiceleste, que derivó en la renuncia de tres integrantes: "Es una lástima lo que pasó. Cuando comenzó este problema pedimos hablar con los dirigentes y ellos nos explicaron. Pudimos solucionar varios problemas, pero quedan otros por resolver".

El apoyo de la Brujita Verón a las jugadoras

Verón presidente de Estudiantes Verón, presidente del Pincha de La Plata.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, respaldó el reclamo de las jugadoras de la Selección argentina y cuestionó a la AFA. "El fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado, con una visión y sobre todo sustentable. Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás del empuje, el crecimiento no tiene futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo", criticó a través de una historia de Instagram.