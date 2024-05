El mensaje de dos futbolistas que renunciaron a la Selección femenina por maltratos y falta de pago

La decisión se conoció a pocos días del amistoso entre la albiceleste y Costa Rica, que se disputará el próximo viernes a las 8.10 horas.

"Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA. Fue una decisión personal, por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país. En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del SUB17 no me tocaba vivir, que fue no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la preselección del día Martes y miércoles pasado", contó Benítez en una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

"La respuesta de siempre: ´No hay plata´. Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15hs,16hs o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público", agregó.

El descargo de la futbolista siguió: "Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por fecha FIFA no iban a ser pagados ya que se hacía en Buenos Aires. También remarcar que fue hecho acá para no tener gastos y que las jugadoras no reciban nada ya que no hay plata pero a nuestras familias le cobran $5.000 el ingreso al estadio".

Benítez expresó que jugar en la Selección y representar al país "es lo más lindo que hay" pero sostuvo que también es lindo que valoren su trabajo, su esfuerzo y sacrificio.

"Dejo a mis hijos, mi familia, mi club, mi trabajo, para ir a un lugar donde no nos valoran como deportistas, donde no nos pueden dar lo básico. Venimos arrastrando un montón de cosas a lo largo de todos estos años de representación a nuestro país. se han ido muchísimas compañeras por los mismos motivos, por sentir tristeza y no alegría cada vez que toca estar ahí", completó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Benitez (@benitez.lorena4)

Cruz, por su parte, escribió: "Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA y probablemente mi no continuidad en la selección argentina, fue, es y va a ser mi sueño toda la vida, sueño de todo deportista"

Y continuó: "Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas; hay que tener memoria, ser empáticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo".

"No me costó tomar la decisión, estoy triste? Recontra pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección. Les deseo lo mejor", concluyó.