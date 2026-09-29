Adrián Ravier justificó la suba del riesgo país por la situación de Medio Oriente y el alza de tasas en la FED El vocero planteó la existencia de "shocks externos" para explicar un incremento en la medición realizada por JP Morgan, que tocó su máximo semestral. A la vez, anticipó que espera una baja de pobreza a finales de año y descartó cambios en la metodología de medición oficial en el INDEC. Por Agregar C5N en









Adrían Ravier habló en conferencia de prensa.

El vocero presidencial Adrián Ravier explicó este martes que la suba del riesgo país, que alcanzó los 630 puntos y tocó máximos en los últimos seis meses, se debe a la extensión de la guerra en Medio Oriente y el alza de tasas de interés aplicada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED).

“Está aumentando el riesgo país y hay razones para que esto ocurra. Hay un impacto de dos shocks externos que son importantes: por un lado lo que está pasando en Medio Oriente y por otro lado la suba de tasas de interés de la FED, que impactan negativamente en los emergentes, incluida a la Argentina", justificó el portavoz en conferencia de prensa, donde anticipó que espera una baja de pobreza a finales de año y descartó cambios en la metodología de medición oficial en el INDEC.

Pese a los cuestionamientos de Milei, Ravier, reconoció que "hay una necesidad de actualización de algunas metodologías". Aunque echó por tierra la opción de cambiarlo debido a la cercanía del año electoral. "El problema es querer hacerlo en el medio de un proceso de estabilización, y especialmente acercándonos al año electoral, en el cual puede haber todo tipo de críticas, de cambiar la metodología de análisis justamente en un camino en el cual la inflación va bajando", sostuvo.

"Los institutos nacionales de estadística de todos los países del mundo tienen que ir actualizando las metodologías, tienen que ir actualizando los indicadores. No tengo información hoy de que se esté pensando hacer, pero sé que en algún momento se debería hacer", agregó.

Qué dijo Ravier sobre el alza de la pobreza En otra parte de la conferencia, el vocero habló sobre el dato de pobreza, el cual aumentó al 32,3%, según informó el INDEC: "Ya lo explicamos pero nosotros observamos que hay una correlación muy clara entre pobreza e inflación. cuando logramos bajar fuerte la inflación, lograremos bajar fuerte la pobreza".