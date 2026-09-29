El líder de Volcán, Roberto Edgar, se sumó a La Libertad Avanza y peleará por la intendencia de Puerto Iguazú

El espacio libertario misionero afilió a una nueva figura outsider para competir en las elecciones. Entre sus principales preocupaciones, mencionó el creciente consumo de paco en la ciudad.

Roberto Edgar, líder del grupo tropical Volcán , de gran éxito en la década de 1990 con hits como Esa malvada , se afilió a La Libertad Avanza (LLA) de Misiones y aseguró: "Quiero ser candidato a intendente de Puerto Iguazú" :

La mesa política del Gobierno analizó la agenda legislativa y el operativo de seguridad por la visita del Papa

De cara a las próximas elecciones, el espacio libertario suma a una nueva figura outsider para dar pelea en las urnas. "Desde La Libertad Avanza Misiones le damos la bienvenida a Roberto Edgar, quien se incorpora como referente de Puerto Iguazú" , anunciaron desde redes sociales.

"Su llegada fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de nuestra provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial" , agrega el posteo.

"Quiero ser candidato a intendente de Puerto Iguazú" admitió el cantante en diálogo con Ar12, y sostuvo: " La música es mi cable a tierra, pero si asumo esta responsabilidad, la prioridad va a ser la política, pero voy a necesitar ese cable a tierra . La música me hace muy feliz, si digo que dejo voy a dejar la música, te mentiría".

Roberto Pascual Rodas, tal su verdadero nombre, ya cuenta con el respaldo del titular de LLA en su provincia, Adrián Nuñez, y contó que decidió integrarse a ese espacio porque se siente "identificado" con las políticas del gobierno de Javier Milei .

"Tengo esperanza y mucha fe, si bien faltan muchas cosas, no pierdo las esperanzas", expresó al ser consultado por su decisión por LLA.

Roberto Edgar, en tiempos de éxito de Volcán.

El músico se mostró "esperanzado en que todo esto se va a solucionar" y entre sus principales preocupaciones mencionó el creciente "consumo de paco" en su ciudad, uno de los principales centros turísticos del país y punto de referencia de las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

"Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo, nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.