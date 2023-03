Garnacho confirmó que se pierde los amistosos de la Selección argentina

El jugador del Manchester United sufrió una dura lesión en el último partido de su equipo ante el Southampton por la 27 fecha de la Premier League. Lo que en principio parecía no presentar gravedad, días después y con estudios realizado se confirmó la lesión en su rodilla que lo tendrá por varias semanas afuera.

“Es difícil poner en palabras cómo me siento en este momento. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos partidos en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United. Estoy decepcionado de también perder la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la selección argentina en lo que hubiera sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy enfocado en mi recuperación. ¡Dios me ha enseñado a nunca rendirme y me aseguraré de volver más fuerte que nunca!”, expresa el posteo completo de joven jugador.