Gabriel Katopodis destacó la unidad del peronismo para enfrentar a Milei: "Si no lo frenamos ahora va a ser tarde"

El ministro de Obras Públicas bonaerense y candidato a diputado provincial, Gabriel Katopodis, destacó la unidad del peronismo plasmada en el cierre de listas de cara a las elecciones de octubre.

“Hace meses decían que nos ganaban por paliza, pero hoy está claro que la moneda está en el aire. Hemos logrado un objetivo muy importante: poner dentro del cuarto oscuro una sola boleta para confrontar con Milei”, subrayó el funcionario en C5N.

Katopodis enfatizó que en estas elecciones se define el futuro del país y trazó las diferencias entre el modelo peronista y el libertario. “Nosotros creemos en un plan de obra pública para todo el país, Milei no. Queremos cuidar los recursos naturales y, si los explotamos, hacerlo apoyando el tejido productivo, las pymes y el trabajo argentino, Milei no. Estamos convencidos de que cuando manda el sistema financiero y nos endeudamos, sale mal; Milei quiere lo contrario”, indicó.

El funcionario agregó: “Creemos en el rol del Estado y del sector privado para apuntalar la industria nacional. No creemos en la timba ni en el sistema financiero. ¿De qué van a trabajar los argentinos en el país de Milei? No está explicado”.

Katopodis sostuvo que, pese a la campaña sucia del oficialismo, la decisión del electorado estará marcada por la economía. “Ellos podrán usar la tecnología para mandar el mensaje que quieran, pero lo que manda en la calle es el bolsillo. El consumo viene en picada y la gente usa tarjeta de crédito para comprar la leche y el pan. Eso habla de la crisis y de que no hay plata en la calle”, advirtió.