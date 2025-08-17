17 de agosto de 2025 Inicio
Boca le gana 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza por el torneo Clausura 2025

El Xeneize, que busca romper la racha de 12 partidos consecutivos sin triunfos, visita a la Lepra por la fecha 5 de la zona A del campeonato.

Boca visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca empata 0-0 con Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la zona A del torneo Clausura 2025. El Xeneize precisa de un triunfo para quebrar la peor racha de partidos consecutivos sin victorias de su historia: 12 partidos. El árbitro es Pablo Dóvalo.

El exfutbolista ganó 9 títulos con Boca, incluida la Copa Libertadores 2007.
Ganó la Libertadores con Boca y ahora tiene una clínica médica

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, dispuso que tras el empate 1-1 con Racing en la Bombonera, Rodrigo Battaglia avance al mediocampo contra Independiente Rivadavia tras jugar los últimos partidos como defensor central, por lo que el zaguero Lautaro Di Lollo ingresó al equipo titular y salió el mediocampista Malcom Braida. Además, el chileno Carlos Palacios reemplaza a Alan Velasco.

Por su parte y luego de la derrota 2-1 con Estudiantes, el DT del conjunto mendocino, Alfredo Berti, resolvió que el mediocampista Mauricio Cardillo juegue desde el inicio del encuentro en reemplazo de Thomas Ortega. También Matías Fernández juega por Kevin Retamar y Fabrizio Sartori por Alex Arce.

Boca busca su primera victoria en el torneo Clausura 2025, que además le permitiría ponerle fin a la racha de 12 partidos consecutivos sin triunfos. En tanto, Independiente Rivadavia requiere los tres puntos para alejarse de los últimos puestos de la tabla de la zona A.

Independiente Rivadavia vs. Boca: formaciones

  • Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Miguel Merentiel; y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
