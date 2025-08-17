Jugó en Boca, volvió del retiro después de tres años y lo expulsaron por una tremenda patada El mediocampista volvió a jugar tras más de tres años y fue expulsado a los ocho minutos. Su equipo sigue en zona de descenso en Bolivia. Por







Cristian “Pochi” Chávez volvió a ponerse los botines después de más de tres años, pero su regreso duró menos de lo que cualquiera hubiera imaginado. El mediocampista, ídolo de Jorge Wilstermann en Bolivia y exjugador de Boca, fue expulsado apenas ocho minutos después de ingresar, por una dura infracción que el VAR sancionó con roja directa. La escena empañó lo que debía ser una jornada de reencuentro con el fútbol profesional.

El jugador de 39 años había puesto fin a su carrera en 2022 tras cinco temporadas en el conjunto de Cochabamba, pero la delicada situación del equipo, asfixiado por deudas y en riesgo de descenso, lo convenció de volver. Su ficha fue habilitada en julio, aprovechando que el club tiene prohibido incorporar refuerzos debido a obligaciones impagas con exfutbolistas. Sin compromisos como entrenador, se puso bajo las órdenes de Humberto Viviani para aportar experiencia en el campo.

El momento esperado llegó a la hora de partido frente a San Antonio de Bulo Bulo. Con la camiseta número 10, reemplazó a Claudio Ancieta y fue recibido con una ovación de la hinchada, que todavía recuerda sus actuaciones destacadas en la Copa Libertadores 2017. Pese a eso, la euforia se apagó en segundos cuando, en una disputa por el balón, el “Pochi” realizó una entrada por detrás con la pierna extendida sobre Adalid Terrazas.

La infracción fue revisada por el VAR y derivó en expulsión inmediata. Chávez se retiró con gesto de frustración mientras su equipo caía 0-3, resultado que los mantiene penúltimos en la tabla con apenas seis puntos en 16 fechas y en plena zona de promoción.

Pochi Chávez Bolivia El paso del Pochi Chávez por Boca Formado en las divisiones inferiores de Boca, Cristian Chávez debutó en la Primera del Xeneize el 3 de julio de 2005. Permaneció en el club hasta enero de 2013, disputando un total de 159 partidos, en los que marcó 11 goles, repartió 11 asistencias y se consagró en cuatro oportunidades: Torneos Apertura 2008 y 2011, Copa Argentina 2012 y Recopa Sudamericana 2008.

Cristian Pochi Chávez en Boca X @BocaDorsales Además, fue parte del plantel que levantó la Copa Libertadores 2007 y que llegó a instancias decisivas en torneos internacionales. Su rendimiento le valió en 2013 un traspaso a Lanús por 750 mil euros, donde sumó otro título continental al conquistar la Copa Sudamericana de ese año.