Independiente Rivadavia - Boca, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Xeneize, que atraviesa un difícil momento tanto futbolístico como dirigencial, buscará cortar con la histórica mala racha de 12 partidos sin triunfos. Miguel Ángel Russo pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición.

Por
Independiente Rivadavia y Boca jugarán este domingo desde las 20:30 en Mendoza

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Boca este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, con el fin de hacerse fuerte ante su gente y aprovechar el mal momento del Xeneize.

Russo busca su primera victoria.
El presente del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no es habitual: acumula 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club. Por lo tanto, el entrenador buscará que este viaje a tierra mendocino sea el punto de quiebre.

Una victoria no solo ayudaría a huir del fondo de la tabla de la Zona A, sino también será de gran envión anímico para recuperar confianza y no quedar afuera de los primeros puestos para seguir avanzando en las próximas instancias del torneo local, único frente del que disputa el Xeneize.

Para ello, Russo apuesta a algunos cambios de piezas en el armado del equipo, por lo que, para este enfrentamiento se esperan dos cambios respecto al empate frente a Racing. En defensa, Nicolás Figal, ya recuperado de su lesión, reaparecería en la defensa y, en el mediocampo, Rodrigo Battaglia podría ser de apoyo para recuperar terreno en dicha zona junto a Leandro Paredes. Milton Delgado podría ser otra opción.

Brian Aguirre, Malcom Braida y Alan Velasco, serían quienes ayudarán a mantener el equilibrio en el medio y ser el anclaje con la delantera que sigue siendo la dupla de los uruguayos, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por su parte, el conjunto de Alfredo Berti quiere aprovechar el mal momento del conjunto de La Boca, que atraviesa su peor racha sin victorias: la Lepra mendocina llega en la décima posición con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Este choque será uno especial para el colombiano Sebastián Villa, que volverá a chocar con el club donde tuvo un paso destacado y polémico.

Independiente Rivadavia - Boca: hora y televisión

  • Hora: 20:30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Malvinas Argentinas
  • Árbitro: Pablo Dóvalo

Independiente Rivadavia – Boca: probables formaciones

  • Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
