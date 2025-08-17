Independiente Rivadavia - Boca, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV El Xeneize, que atraviesa un difícil momento tanto futbolístico como dirigencial, buscará cortar con la histórica mala racha de 12 partidos sin triunfos. Miguel Ángel Russo pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición. Por







Independiente Rivadavia y Boca jugarán este domingo desde las 20:30 en Mendoza

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Boca este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, con el fin de hacerse fuerte ante su gente y aprovechar el mal momento del Xeneize.

El presente del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no es habitual: acumula 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club. Por lo tanto, el entrenador buscará que este viaje a tierra mendocino sea el punto de quiebre.

Una victoria no solo ayudaría a huir del fondo de la tabla de la Zona A, sino también será de gran envión anímico para recuperar confianza y no quedar afuera de los primeros puestos para seguir avanzando en las próximas instancias del torneo local, único frente del que disputa el Xeneize.

Para ello, Russo apuesta a algunos cambios de piezas en el armado del equipo, por lo que, para este enfrentamiento se esperan dos cambios respecto al empate frente a Racing. En defensa, Nicolás Figal, ya recuperado de su lesión, reaparecería en la defensa y, en el mediocampo, Rodrigo Battaglia podría ser de apoyo para recuperar terreno en dicha zona junto a Leandro Paredes. Milton Delgado podría ser otra opción.

Brian Aguirre, Malcom Braida y Alan Velasco, serían quienes ayudarán a mantener el equilibrio en el medio y ser el anclaje con la delantera que sigue siendo la dupla de los uruguayos, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.