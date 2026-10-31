31 de octubre de 2026 Inicio
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Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el ascenso a Primera División

El Tomba venció 2-1 a Almirante Brown con un gol agónico en el descuento y se quedó con la Zona A por diferencia de gol tras el empate de Ferro, quien fue el líder durante gran parte del torneo. El Lechero igualó ante Deportivo Maipú y ganó la Zona B. La gran definición será el 14 de noviembre en cancha neutral.

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El Tomba quiere volver a la Primera División; el Lechero jugarla por primera vez en su historia.

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La definición de la Primera Nacional vivió una jornada infartante en la que Godoy Cruz y Tristán Suárez consiguieron su clasificación a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El equipo mendocino logró una victoria agónica en el último suspiro de la jornada, mientras que Ferro Carril Oeste no pudo romper el cero y dejó escapar una oportunidad histórica.

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Godoy Cruz superó por 2-1 a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte tras un cierre lleno de dramatismo. Martín Pino abrió la cuenta para el local a los 19 minutos del primer tiempo. Cuando Pedro Velurtas igualó a los 46 del complemento para la visita, la alegría se trasladaba a Caballito; sin embargo, Diego Viera —que había fallado un penal en la primera etapa— metió un cabezazo salvador a los 47 minutos para sentenciar el triunfo del Tomba.

La contracara de la fecha fue Ferro Carril Oeste, que empató 0-0 ante un Acassuso ya descendido en el estadio de Estudiantes de Caseros. El conjunto de Caballito dependía de sí mismo para quedarse con el primer puesto, pero finalizó con 66 puntos, los mismos que Godoy Cruz, perdiendo la posición de privilegio por diferencia de gol (+20 para el Tomba contra +7 del Verdolaga). Debido a este resultado, Ferro deberá buscar el segundo ascenso a través del Torneo Reducido.

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Por el lado de la Zona B, Tristán Suárez se consagró líder absoluto al empatar 0-0 frente a Deportivo Maipú en condición de local. El Lechero alcanzó las 64 unidades en la tabla final, superando por dos puntos a su escolta Atlanta, lo que le permitió asegurar su presencia en el partido definitorio.

La gran final por el pasaje a la máxima categoría se disputará el sábado 14 de noviembre a partido único y en sede neutral. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reprogramó el encuentro debido a los operativos de seguridad desplegados por la visita del Papa León XIV a la Argentina. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, el ascenso se resolverá por penales.

Los cruces de la primera fase del Reducido

Será un partido único en la cancha del mejor ubicado y el que haya quedado más arriba tendrá ventaja deportiva en caso de empate. En el enfrentamiento entre los dos quintos, tendrá esas condiciones quien más puntos haya sacado comparado a su rival.

  • 2°A vs. 8°B: Ferro vs. San Martín de San Juan o Colegiales (juega el domingo ante San Martín de Tucumán)
  • 2º B vs. 8ºA: Atlanta vs. Estudiantes de Caseros
  • 3º A vs. 7ºB: Deportivo Morón vs. Gimnasia y Tiro de Salta
  • 3º B vs. 7ºA: Temperley vs. Ciudad Bolívar
  • 4º A vs. 6ºB: Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú
  • 4º B vs. 6ºA: Gimnasia Jujuy vs. Almirante Brown
  • 5º A vs. 5ºB: Colón vs. Midland

El calendario de la final y el reducido de la Primera Nacional

  • 14 de noviembre - Final por el primer ascenso: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez
  • 14 de noviembre - Reducido, octavos de final A PARTIDO ÚNICO
  • 21 de noviembre - Reducido, cuartos de final IDA
  • 28 de noviembre - Reducido, cuartos de final VUELTA
  • 2 de diciembre - Reducido, semifinales IDA
  • 5 de diciembre - Reducido, semifinales VUELTA
  • 12 de diciembre - Reducido, final IDA
  • 19 de diciembre - Reducido, final VUELTA

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