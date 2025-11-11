Se confirmó la última fecha del torneo Clausura: cómo y cuándo se define el descenso y la clasificación a las Copas En la última jornada, que se disputará del viernes al lunes, River buscará un triunfo ante Vélez en Liniers y esperar el resultado de Argentinos contra Estudiantes en La Plata. Por







River jugará el domingo desde las 17 en Liniers ante Vélez

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de cómo se llevará a cabo la 16° y última fecha del Torneo Clausura, que definirá la clasificación a los octavos de final, los descensos y la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana.

En total, serán ocho equipos de cada grupo se meterán en la próxima fase, y a raíz de ello se decidió que los partidos relacionados al descenso se jugarán el sábado desde las 17hs. Por su parte, los clasificados a copas y playoffs irán entre domingo y lunes.

De esta manera, la última jornada de la fase de grupos, comenzará este viernes 14 con el choque de Lanús frente a Atlético de Tucumán. El sábado desde las 17 se enfrentarán Aldosivi - San Martín (SJ) y Godoy Cruz - Deportivo Riestra.

Por su parte, River, deberá jugar de visitante ante Vélez y lo hará el domingo desde las 17. El Millonario necesita ganar para asegurar su lugar en la Libertadores.

En tanto, Estudiantes - Argentinos (duelo directo por la clasificación a los octavos), Newell's - Racing, Boca - Tigre y Central Córdoba - Banfield se enfrentarán desde las 20.15. Si el Bicho empata no queda afuera de los playoffs, pero si los dirigidos por Marcelo Gallardo gana 2-0, queda afuera de la Libertadores por la tabla anual.