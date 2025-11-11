11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se confirmó la última fecha del torneo Clausura: cómo y cuándo se define el descenso y la clasificación a las Copas

En la última jornada, que se disputará del viernes al lunes, River buscará un triunfo ante Vélez en Liniers y esperar el resultado de Argentinos contra Estudiantes en La Plata.

Por
River jugará el domingo desde las 17 en Liniers ante Vélez

River jugará el domingo desde las 17 en Liniers ante Vélez

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de cómo se llevará a cabo la 16° y última fecha del Torneo Clausura, que definirá la clasificación a los octavos de final, los descensos y la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana.

Independiente le ganó a Deportivo Riestra.
Te puede interesar:

Triunfo agónico de Independiente: le ganó 1-0 a Deportivo Riestra y sigue con chances de entrar a la Copa Sudamericana 2026

En total, serán ocho equipos de cada grupo se meterán en la próxima fase, y a raíz de ello se decidió que los partidos relacionados al descenso se jugarán el sábado desde las 17hs. Por su parte, los clasificados a copas y playoffs irán entre domingo y lunes.

De esta manera, la última jornada de la fase de grupos, comenzará este viernes 14 con el choque de Lanús frente a Atlético de Tucumán. El sábado desde las 17 se enfrentarán Aldosivi - San Martín (SJ) y Godoy Cruz - Deportivo Riestra.

Por su parte, River, deberá jugar de visitante ante Vélez y lo hará el domingo desde las 17. El Millonario necesita ganar para asegurar su lugar en la Libertadores.

En tanto, Estudiantes - Argentinos (duelo directo por la clasificación a los octavos), Newell's - Racing, Boca - Tigre y Central Córdoba - Banfield se enfrentarán desde las 20.15. Si el Bicho empata no queda afuera de los playoffs, pero si los dirigidos por Marcelo Gallardo gana 2-0, queda afuera de la Libertadores por la tabla anual.

Por último, el cierre de la fecha será el lunes que tendrá como principal atracción el duelo entre Barracas Central y Huracán, quienes se enfrenten desde las 17 en un mano a mano por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

Torneo Clausura: días y horarios para la 16° fecha

fecha 16
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿habra revancha en el superclasico? cuando podrian cruzarse boca y river en los playoffs del torneo clausura

¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera.

La agresión de Maxi Salas a una persona que grababa a los jugadores de River tras la derrota contra Boca

River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

Boca le ganó 2-0 a River.
play

El Superclásico fue para Boca: le ganó 2-0 a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca y River se enfrentan en la Bombonera.

Reviví el minuto a minuto del triunfo de Boca sobre River por el Superclásico

Decenas de bosteros se agolparon en el Hotel Intercontinental.

El Superclásico ya se juega: así fue el increíble banderazo de los hinchas de Boca antes del duelo con River

Rating Cero

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

Pallares apuntó contra Martitegui.

La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

últimas noticias

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Hace 22 minutos
Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Hace 24 minutos
Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 37 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 37 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 38 minutos