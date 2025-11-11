Se confirmó la última fecha del torneo Clausura: cómo y cuándo se define el descenso y la clasificación a las Copas

River jugará el domingo desde las 17 en Liniers ante Vélez
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de cómo se llevará a cabo la 16° y última fecha del Torneo Clausura, que definirá la clasificación a los octavos de final, los descensos y la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana.
En total, serán ocho equipos de cada grupo se meterán en la próxima fase, y a raíz de ello se decidió que los partidos relacionados al descenso se jugarán el sábado desde las 17hs. Por su parte, los clasificados a copas y playoffs irán entre domingo y lunes.
De esta manera, la última jornada de la fase de grupos, comenzará este viernes 14 con el choque de Lanús frente a Atlético de Tucumán. El sábado desde las 17 se enfrentarán Aldosivi - San Martín (SJ) y Godoy Cruz - Deportivo Riestra.
Por su parte, River, deberá jugar de visitante ante Vélez y lo hará el domingo desde las 17. El Millonario necesita ganar para asegurar su lugar en la Libertadores.
En tanto, Estudiantes - Argentinos (duelo directo por la clasificación a los octavos),Newell's - Racing, Boca - Tigre y Central Córdoba - Banfield se enfrentarán desde las 20.15. Si el Bicho empata no queda afuera de los playoffs, pero si los dirigidos por Marcelo Gallardo gana 2-0, queda afuera de la Libertadores por la tabla anual.
Por último, el cierre de la fecha será el lunes que tendrá como principal atracción el duelo entre Barracas Central y Huracán, quienes se enfrenten desde las 17 en un mano a mano por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.
Torneo Clausura: días y horarios para la 16° fecha