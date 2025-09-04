4 de septiembre de 2025 Inicio
Fue "enemigo" de Lionel Messi cuando jugaba en Real Madrid, ganó muchos títulos y ahora se dedica a la música

Aunque todavía sigue jugando de manera profesional, el futbolista ya piensa en lo que hará tras su retiro y apuesta a lanzarse como cantante. Acaba de estrenar un tema que le dedicó al club madrileño.

Este jugador ganó cuatro Champions League con el Real Madrid.

A sus 39 años, Sergio Ramos está jugando los que probablemente sean los últimos partidos de su carrera en Monterrey de México y, en paralelo, abre distintos caminos para el momento de su retiro. El ex Real Madrid, quien protagonizó algunos de los cruces más fuertes con Lionel Messi, ahora se dedica a la música.

Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.
El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Ramos acaba de lanzar Cibeles, su segunda canción como solista después de estrenar SR4 en 2018. Con ritmo de reggaetón y letra que habla de un desamor, el tema no está dedicado a una mujer sino al club madrileño: el nombre hace referencia a la fuente donde sus jugadores e hinchas festejan todos los títulos.

"Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejara. Y te miro ahora, sigues igual de bella. Que nadie es imprescindible, la vida te enseña. Un partido dura 90 minutos, y te di 90 y tres más de la cuenta", dice la canción. El defensor jugó en el club de 2005 a 2021 y ganó 22 títulos.

Sergio Ramos

En esa época protagonizó una intensa rivalidad con Messi, que jugaba en el Barcelona. Durante 16 temporadas, se enfrentaron cara a cara en 28 partidos antes de ser compañeros en el PSG. "Con Sergio nos hemos peleado bastante. Generalmente los Clásicos eran intensos y a veces chocábamos", reconoció el argentino en 2024 durante una entrevista en Abitare.

Los números de Sergio Ramos en su carrera

Sergio Ramos debutó en 2004 con la camiseta del Sevilla, aunque su mejor etapa llegaría a partir del año siguiente en el Real Madrid. Luego pasó por el PSG y, tras un año y medio en el Sevilla, en febrero de 2025 fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Monterrey.

A nivel clubes jugó 868 partidos, convirtió 125 goles, repartió 37 asistencias y ganó 29 títulos (14 nacionales y 15 internacionales, incluidas cuatro Champions League). Con la Selección de España, disputó 180 partidos, anotó 23 goles y obtuvo tres títulos: la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

