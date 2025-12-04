4 de diciembre de 2025 Inicio
De ser campeón del mundo con Argentina a tener un llamativo trabajo durante 20 años

Ganó una Copa Libertadores, una Intercontinental y un Mundial, pero después de retirarse tuvo que seguir trabajando para vivir. Actualmente, tiene un curioso empleo en relación de dependencia.

Este jugador ganó el Mundial de 1978.

  • Miguel Ángel "Cata" Oviedo jugó como defensor entre 1973 y 1993.
  • Fue figura en Talleres e Independiente, donde ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1984.
  • Fue campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.
  • Actualmente, trabaja como administrativo y recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti de la ciudad de Córdoba.

El plantel de la Selección argentina que jugó el Mundial de 1978 fue el primero que consiguió una Copa del Mundo para nuestro país. Muchos de esos jugadores quedaron grabados en la memoria popular, pero otros son menos recordados, como un campeón del mundo que tiene un llamativo trabajo hace más de 20 años.

Se trata de Miguel Ángel "Cata" Oviedo, histórico defensor de Talleres e Independiente, quien actualmente es empleado de la Dirección de Deportes de Córdoba: se desempeña como administrativo y recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti de la capital provincial.

"Laburé toda la vida de lo que me tocó, sin pedir privilegios a nadie. Haber sido futbolista y ser campeón del mundo fue un hecho muy importante en mi vida, pero la vida continúa", reflexionó en 2022 en diálogo con Infobae. "Me da tranquilidad saber que tengo un sueldo seguro a fin de mes", señaló.

Entre sus tareas diarias, gestiona el lugar, abre la puerta del estadio, recibe a la gente y atiende el teléfono. De vez en cuando, algún visitante lo reconoce. "Es una labor tranquila. Hoy trabajo y cumplo un horario porque no estoy salvado. Vivo tranquilo y cómodo; y me gusta lo que hago", concluyó.

El paso de Miguel Ángel "Cata" Oviedo por el fútbol

Miguel Ángel "Cata" Oviedo empezó a jugar al fútbol en el Club Palermo de Córdoba. En 1973 llegó a Instituto; debutó en torneos de AFA el 6 de octubre de ese año, en un partido frente a Newell's. Al año siguiente, Talleres compró su pase y se convirtió en su club por las siguientes ocho temporadas.

En 1977, el club cordobés llegó a la final del campeonato Nacional, donde cayó ante Independiente por goles de visitante. Ese mismo año, Oviedo fue convocado por primera vez a la Selección argentina, cuyo entrenador era César Luis Menotti. También lo incluyó en el plantel para el Mundial de 1978.

Pasó por Independiente de Avellaneda, donde ganó el torneo de Primera División 1983, la Copa Libertadores 1984 y la Copa Intercontinental 1984. Luego volvió a Talleres, se fue a Deportivo Armenio y terminó su carrera en Los Andes, club en el que se retiró en 1993.

