Franco Mastantuono comienza a brillar en Real Madrid: participación en un gol y una gambeta notable

El futbolista argentino fue titular por primera vez en el estadio Santiago Bernabéu en el triunfo 2-1 sobre Mallorca en la liga española y el público lo ovacionó cuando fue reemplazado.

El futbolista argentino Franco Mastantuono fue titular por primera vez en Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu durante el triunfo 2-1 del Merengue sobre Mallorca en el marco de la fecha 3 de la liga española, en el que tuvo una participación activa y fue ovacionado cuando fue reemplazado en el segundo tiempo.

El mediocampista de 18 años jugó su tercer partido con Real Madrid tras su presentación en el club el 14 de agosto, luego de jugar en River , donde se destacó en varias oportunidades. Contra Mallorca se ubicó sobre el sector derecho del ataque del Merengue e integró la línea junto al francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinicius Junior. En esa posición también jugó algunos encuentros en el Millonario.

En tanto, el futbolista participó de la jugada del empate del equipo de Xabi Alonso a los 36 minutos tras ejecutar un tiro de esquina y luego volver a recibir la pelota después de un pase de Trent Alexander-Arnold. Finalmente, el turco Arda Güler anotó un gol de cabeza en esa acción ofensiva.

En este marco, Mastantuono tuvo una chance para anotar un gol a los 48 minutos, pero su remate desde el borde del área salió muy desviado por arriba del travesaño. Luego, a los 54, realizó una gran jugada individual con su pierna izquierda sobre la marca de Sergi Darder y después disparó con su pierna derecha, el arquero Leo Román lo bloqueó y en el rebote Güler volvió a marcar pero finalmente su gol fue anulado por el VAR.

El mediocampista fue reemplazado a los 66 minutos por Brahim Díaz y el público de Real Madrid coreó su nombre y lo aplaudió, en señal de reconocimiento al desempeño del exjugador de River.

Los duros rivales que enfrentará el Real Madrid de Franco Mastantuono

La UEFA realizó el jueves el sorteo de edición 2025/2026 de la Champions League y definió todos los cruces que los 36 equipos deberán afrontar en la fase regular. Real Madrid de Franco Mastantuono tendrá un duro camino inicial ya chocará ante Manchester City, Juventus y Liverpool. La final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

Según lo estipulado en el nuevo formato del torneo, aquellos equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos y en las siguientes rondas El fixture completo de los 144 partidos se publicará a más tardar el 30 de agosto.

La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo.