Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa El jugador dejó el club y fue vendido por 5 millones de dólares. El mediocampista de 24 años buscará consolidarse tras su gran paso por otro equipo argentino.







Su rendimiento encendió el interés internacional. Getty Images

Vicente Taborda, mediocampista surgido en Boca, no logró consolidarse en la primera del Xeneize y debió salir a préstamo para sumar minutos. Sin embargo, su presente dio un giro que sorprendió a todos. Luego de destacarse en Platense, fue transferido al fútbol europeo en una operación millonaria.

El Panathinaikos de Grecia se quedó con el 80% de su pase por 5 millones de dólares, cifra que responde a lo que había exigido la dirigencia boquense en las negociaciones. De esta manera, el volante de 24 años tendrá la oportunidad de continuar su carrera en una liga competitiva del Viejo Continente.

La transacción no solo benefició a Boca, que capitaliza un monto importante por un jugador que no era tenido en cuenta, sino también a Platense, que conservaba un 10% de su ficha y recibió parte de la transferencia. Así, todas las partes involucradas quedaron conformes con el cierre de la operación.

Para Taborda, el salto a Europa llega luego de un paso clave por el Calamar, donde logró mostrarse como pieza determinante en la obtención del Torneo Apertura 2025. Su rendimiento encendió el interés internacional y lo proyectó a una carrera que parecía lejana mientras permanecía relegado en el club de la ribera.

taborda platense Los números de Vicente Taborda en Boca En Boca, Vicente Taborda nunca alcanzó continuidad y sus estadísticas reflejan esa situación. Con la camiseta azul y oro acumuló 17 partidos oficiales entre liga, copas nacionales e internacionales, sin goles ni asistencias registradas.

Su última participación fue en el primer semestre de 2024, cuando el equipo aún era dirigido por Diego Martínez. A partir de ese momento no volvió a tener protagonismo, lo que abrió la puerta a su préstamo y posterior consolidación en Platense, donde finalmente encontró el espacio para desplegar su talento y revalorizar su carrera.