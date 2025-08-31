31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

El jugador dejó el club y fue vendido por 5 millones de dólares. El mediocampista de 24 años buscará consolidarse tras su gran paso por otro equipo argentino.

Por
Su rendimiento encendió el interés internacional.

Su rendimiento encendió el interés internacional.

Getty Images

Vicente Taborda, mediocampista surgido en Boca, no logró consolidarse en la primera del Xeneize y debió salir a préstamo para sumar minutos. Sin embargo, su presente dio un giro que sorprendió a todos. Luego de destacarse en Platense, fue transferido al fútbol europeo en una operación millonaria.

Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi
Te puede interesar:

Boca no quiere cortar la racha y va por su tercer triunfo consecutivo ante Aldosivi

El Panathinaikos de Grecia se quedó con el 80% de su pase por 5 millones de dólares, cifra que responde a lo que había exigido la dirigencia boquense en las negociaciones. De esta manera, el volante de 24 años tendrá la oportunidad de continuar su carrera en una liga competitiva del Viejo Continente.

La transacción no solo benefició a Boca, que capitaliza un monto importante por un jugador que no era tenido en cuenta, sino también a Platense, que conservaba un 10% de su ficha y recibió parte de la transferencia. Así, todas las partes involucradas quedaron conformes con el cierre de la operación.

Para Taborda, el salto a Europa llega luego de un paso clave por el Calamar, donde logró mostrarse como pieza determinante en la obtención del Torneo Apertura 2025. Su rendimiento encendió el interés internacional y lo proyectó a una carrera que parecía lejana mientras permanecía relegado en el club de la ribera.

taborda platense

Los números de Vicente Taborda en Boca

En Boca, Vicente Taborda nunca alcanzó continuidad y sus estadísticas reflejan esa situación. Con la camiseta azul y oro acumuló 17 partidos oficiales entre liga, copas nacionales e internacionales, sin goles ni asistencias registradas.

Su última participación fue en el primer semestre de 2024, cuando el equipo aún era dirigido por Diego Martínez. A partir de ese momento no volvió a tener protagonismo, lo que abrió la puerta a su préstamo y posterior consolidación en Platense, donde finalmente encontró el espacio para desplegar su talento y revalorizar su carrera.

Taborda

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Ander Herrera habló de los juveniles de Boca.

Ander Herrera y la dura situación de los juveniles de Boca: "El 85 o 90% está en índice de pobreza"

El recambio parece inminente y marcará el cierre de ciclo para varios protagonistas.

Uno por uno, todos los futbolistas de Boca que podrían cambiar de club a fin de año

Javier Milei criticó a Juan Román Riquelme.

La ironía de Javier Milei para volver a criticar a Juan Román Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

Dolor de cabeza en Boca: se lesionó un titular y será baja para Miguel Ángel Russo

Este jugador ganó la histórica Libertadores 2008 con Liga de Quito.

Estuvo en Boca, ganó una Copa Libertadores y ahora es cantante de reggaetón

Rating Cero

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy.

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia

La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.
play

Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.
play

Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

últimas noticias

Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

Hace 15 minutos
El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Hace 24 minutos
Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

Hace 37 minutos
Candela tenía 24 años.

Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La Matanza

Hace 42 minutos
El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Hace 45 minutos