Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Con solo 20 años, convirtió un tanto que dio la vuelta al mundo y generó ofertas de clubes del exterior. Actualmente es una de las figuras de su equipo.

El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Mientras Boca trata de acomodarse en el Torneo Clausura, las miradas del exterior se concentran en una joya que no tiene lugar en el plantel de Miguel Ángel Russo, pero brilla en la Reserva. Se trata de Iker Zufiaurre, de 20 años, quien despertó el interés de Europa con un golazo de chilena.

El juvenil fue la figura de la remontada ante Aldosivi por el Torneo Proyección, partido que se jugó el martes 26 de agosto y terminó 2 a 1 a favor del Xeneize. Zufiaurre convirtió los dos goles, pero el primero sorprendió a todos: fue una chilena desde afuera del área que se metió por encima del arquero.

Su talento no pasó desapercibido. Según informó Planeta Boca Juniors, el Zalaegerszegi TE FC de Hungría quiere quedarse con el jugador antes de que termine el mercado de pases y ya le hizo una oferta al club de la Ribera para que lo ceda a préstamo con opción de compra.

Iker Zufiaurre en Boca

Sin embargo, el Xeneize rechazó el ofrecimiento y Zufiaurre prefirió no opinar sobre el tema, según declaraciones que recoge El Gráfico. "Que se encarguen las personas que se tienen que encargar, yo tengo la cabeza puesta en Boca", afirmó.

Quién es Iker Zufiaurre, la joya de Boca

Iker Zufiaurre, de 20 años, se formó en las inferiores de Boca y se destacó por sus actuaciones en la Reserva. Debutó en el primer equipo en 2024, bajo la dirección de Diego Martínez, pero solo jugó tres partidos (dos por Copa Sudamericana y uno por el torneo local) y no volvió a tener lugar.

Tras una gran actuación en la Copa Libertadores Sub 20 del año pasado, ahora es figura de la Reserva que dirige Mariano Herrón y espera tener la oportunidad de sumar minutos en Primera. Por ahora el panorama es complicado, ya que el plantel de Russo tiene varios atacantes de peso.

