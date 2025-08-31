31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Aldosivi – Boca, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

El Xeneize buscará mantener la recha positiva, tras ganar dos partidos consecutivos. Para ello, Miguel Ángel Russo deberá realizar un cambio en el equipo debido a la lesión de Marco Pellegrino: su lugar lo ocupará Ayrton Costa.

Por
Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi

Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi

AFA

Boca jugará este domingo frente a Aldosivi en el estadio José María Minella y sin público visitante por la séptima fecha del Torneo Clausura, en busca de seguir estirando la racha positiva tras ganar dos partidos consecutivos.

Su rendimiento encendió el interés internacional.
Te puede interesar:

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

El Xeneize llega a este encuentro entonado ya que con esas dos victorias lo posicionó por encima de los 10 equipos en la tabla de la Zona A y por el momento se está asegurando un lugar para los octavos de final. Por su parte, los marplatenses están último y necesitan de una alegría para salir del fondo de la tabla.

Si bien en la mitad de cancha hubo preocupación por Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, se recuperó y será el compañero del campeón del mundo, Leandro Paredes. En la delantera, se mantendrá la dupla de uruguayos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, ambos vienen de convertir frente al Taladro.

Por su parte, el Tiburón apenas cosechó tres puntos en las primeras seis fechas, producto de tres empates, y llega a este encuentro con una derrota por la mínima diferencia ante Estudiantes en La Plata.

El equipo dirigido por Mariano Charlier, necesita sumar de a tres ya que está en la lucha por el descenso. Si la temporada terminara hoy, los marplatenses y Talleres jugarían un desempate para evitar la pérdida de categoría, junto a San Martín de San Juan que ya descendería directamente por ser el último en la tabla anual.

Aldosivi – Boca: hora y televisión

  • Hora: 14.30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: José María Minella
  • Árbitro: Sebastián Zunino

Aldosivi – Boca: probables formaciones

  • Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Ander Herrera habló de los juveniles de Boca.

Ander Herrera y la dura situación de los juveniles de Boca: "El 85 o 90% está en índice de pobreza"

El recambio parece inminente y marcará el cierre de ciclo para varios protagonistas.

Uno por uno, todos los futbolistas de Boca que podrían cambiar de club a fin de año

Javier Milei criticó a Juan Román Riquelme.

La ironía de Javier Milei para volver a criticar a Juan Román Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

Dolor de cabeza en Boca: se lesionó un titular y será baja para Miguel Ángel Russo

Este jugador ganó la histórica Libertadores 2008 con Liga de Quito.

Estuvo en Boca, ganó una Copa Libertadores y ahora es cantante de reggaetón

Rating Cero

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy.

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia

La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.
play

Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.
play

Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

últimas noticias

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Hace 9 minutos
Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi

Boca no quiere cortar la racha y va por su tercer triunfo consecutivo ante Aldosivi

Hace 11 minutos
Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

Hace 22 minutos
El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Hace 31 minutos
Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

Hace 44 minutos