Aldosivi – Boca, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV El Xeneize buscará mantener la recha positiva, tras ganar dos partidos consecutivos. Para ello, Miguel Ángel Russo deberá realizar un cambio en el equipo debido a la lesión de Marco Pellegrino: su lugar lo ocupará Ayrton Costa.







Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi AFA

Boca jugará este domingo frente a Aldosivi en el estadio José María Minella y sin público visitante por la séptima fecha del Torneo Clausura, en busca de seguir estirando la racha positiva tras ganar dos partidos consecutivos.

El Xeneize llega a este encuentro entonado ya que con esas dos victorias lo posicionó por encima de los 10 equipos en la tabla de la Zona A y por el momento se está asegurando un lugar para los octavos de final. Por su parte, los marplatenses están último y necesitan de una alegría para salir del fondo de la tabla.

Conforme con el rendimiento del equipo, Miguel Ángel Russo deberá realiza solo un cambio en comparación a la victoria frente a Banfield, el último fin de semana, por la lesión de Marco Pellegrino, que sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo, y que lo podrá dejar fuera de las canchas por al menos dos semanas. Será reemplazado por Ayrton Costa.

Si bien en la mitad de cancha hubo preocupación por Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, se recuperó y será el compañero del campeón del mundo, Leandro Paredes. En la delantera, se mantendrá la dupla de uruguayos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, ambos vienen de convertir frente al Taladro.

Por su parte, el Tiburón apenas cosechó tres puntos en las primeras seis fechas, producto de tres empates, y llega a este encuentro con una derrota por la mínima diferencia ante Estudiantes en La Plata.