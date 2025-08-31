A pocas horas para el cierre del mercado de pases, el argentino llegó a un acuerdo de palabra con los Diablos Rojos. “Las conversaciones ya están muy avanzadas”, confirmó el periodista Fabrizio Romano sobre el futuro del campeón del mundo.

A contrarreloj, Emiliano “Dibu” Martínez quedó a un paso de asegurar su futuro y podría mudarse a Old Trafford: con un acuerdo de palabra podría convertirse en nuevo jugador de Manchester United .

Después de varias idas y vueltas en la definición, el periodista especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano dio por confirmado que tanto el campeón del mundo logró un acuerdo.

“ El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. Dibu regresa como opción concreta para #MUFC si el acuerdo con (Senne) Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas”, aseguró en su cuenta de X.

En esa línea, el comunicador hace referencia al joven arquero de Royal Antwerp Football Club de Bélgica que también está en la mira de los dirigentes de uno de los gigantes de Machester, de buenas actuaciones y que supo ser titular en los primeros encuentros del Antwerp esta temporada, pero quedó fuera de la convocatoria recientemente, debido a la intensificación de las conversaciones de traspaso.

El interés del conjunto inglés por el ex – Independiente data de hace varios meses en medio de la grave crisis institucional que afronta el United desde hace varios años. En caso de ser nuevo jugador de uno de los gigantes de Inglaterra, el marplatense se convertirá en compañero del defensor, Lisandro Martínez , siendo el único argentino que quedó tras la salida de Alejandro Garnacho al Chelsea de Enzo Fernández .

Dibu Martínez ganó el premio a mejor atajada de la temporada en la Premier League

El arquero de la Selección argentina y Aston Villa, Emiliano "Dibu" Martínez, ganó en mayo el premio a la mejor atajada de temporada 2024/2025 en la Premier League. La distinción fue gracias a una espectacular maniobra realizada el 14 de diciembre último para impedir un gol en el partido ante el Nottingham Forest por la fecha 16 del certamen inglés.

"Reacciones asombrosas ¡La parada de Emi Martínez en la línea de gol contra el Nottingham Forest le ha valido la parada de la temporada 2024/25!", publicaron las redes oficiales de la Premier para dar a conocer la noticia sobre el premio.

La salvada del Dibu Martínez ocurrió cuando se jugaba el minuto 15 del segundo tiempo en el estadio The City Ground, cuando Ellion Anderson envió la pelota al área de los Villanos a través de un tiro de esquina, Morgan Gibbs-White peinó la pelota y el argentino ex-Vélez Nicolás Domínguez cabeceó para intentar vencer a Martínez, quien reaccionó y sobre la línea evitó el gol de Nottingham Forest.