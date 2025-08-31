31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dibu Martínez quedó a un paso de asegurar su llegada a Manchester United

A pocas horas para el cierre del mercado de pases, el argentino llegó a un acuerdo de palabra con los Diablos Rojos. “Las conversaciones ya están muy avanzadas”, confirmó el periodista Fabrizio Romano sobre el futuro del campeón del mundo.

Por
El año pasado

El año pasado, Dibu Martínez había firmado la renovación de contrato con Aston Villa hasta 2029

A contrarreloj, Emiliano “Dibu” Martínez quedó a un paso de asegurar su futuro y podría mudarse a Old Trafford: con un acuerdo de palabra podría convertirse en nuevo jugador de Manchester United.

El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.
Te puede interesar:

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Después de varias idas y vueltas en la definición, el periodista especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano dio por confirmado que tanto el campeón del mundo logró un acuerdo.

El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. Dibu regresa como opción concreta para #MUFC si el acuerdo con (Senne) Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas”, aseguró en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1962139465154969796&partner=&hide_thread=false

En esa línea, el comunicador hace referencia al joven arquero de Royal Antwerp Football Club de Bélgica que también está en la mira de los dirigentes de uno de los gigantes de Machester, de buenas actuaciones y que supo ser titular en los primeros encuentros del Antwerp esta temporada, pero quedó fuera de la convocatoria recientemente, debido a la intensificación de las conversaciones de traspaso.

El interés del conjunto inglés por el ex – Independiente data de hace varios meses en medio de la grave crisis institucional que afronta el United desde hace varios años. En caso de ser nuevo jugador de uno de los gigantes de Inglaterra, el marplatense se convertirá en compañero del defensor, Lisandro Martínez, siendo el único argentino que quedó tras la salida de Alejandro Garnacho al Chelsea de Enzo Fernández.

Dibu Martínez ganó el premio a mejor atajada de la temporada en la Premier League

El arquero de la Selección argentina y Aston Villa, Emiliano "Dibu" Martínez, ganó en mayo el premio a la mejor atajada de temporada 2024/2025 en la Premier League. La distinción fue gracias a una espectacular maniobra realizada el 14 de diciembre último para impedir un gol en el partido ante el Nottingham Forest por la fecha 16 del certamen inglés.

"Reacciones asombrosas ¡La parada de Emi Martínez en la línea de gol contra el Nottingham Forest le ha valido la parada de la temporada 2024/25!", publicaron las redes oficiales de la Premier para dar a conocer la noticia sobre el premio.

La salvada del Dibu Martínez ocurrió cuando se jugaba el minuto 15 del segundo tiempo en el estadio The City Ground, cuando Ellion Anderson envió la pelota al área de los Villanos a través de un tiro de esquina, Morgan Gibbs-White peinó la pelota y el argentino ex-Vélez Nicolás Domínguez cabeceó para intentar vencer a Martínez, quien reaccionó y sobre la línea evitó el gol de Nottingham Forest.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En caso de ganar, Inter Miami pasaría a encabezar la tabla de clubes con más títulos en la corta historia del certamen.

Messi en busca de un nuevo título con Inter Miami: cómo ver en vivo la final de la League Cup

Di Lollo puso el 1 a 0 parcial frente a Aldosivi en Mar del Plata

Video: el tremendo cabezazo de Di Lollo para poner a Boca en ventaja sobre Aldosivi

River quedó segundo en la Zona B con 12 puntos, a dos de Vélez, pero tiene debe jugar este domingo

Tras tres empates consecutivos, River necesita una victoria ante San Martín para recuperar la punta

Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi

Boca no quiere cortar la racha y va por su tercer triunfo consecutivo ante Aldosivi

Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Rating Cero

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
play

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló sobre el supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

últimas noticias

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Hace 8 minutos
El diseño lograría mantener proporciones razonables.

Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16

Hace 9 minutos
Mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no se usan contribuye a la seguridad y al ahorro energético.

Muchos lo usan para cocinar: el electrodoméstico que puede traer peligro de incendio en invierno si no se desconecta

Hace 34 minutos
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

Hace 37 minutos
El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Hace 48 minutos