El problema de salud de Franco Colapinto en pleno Gran Premio de Italia: "Me dio un..."

El piloto argentino, que finalizó 17°, confesó durante la conversación con su ingeniero el impedimento durante la carrera.

Por
En plena carrera

En plena carrera, Colapinto confesó que tuvo un calambre

Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Monza y a diferencia de sus últimas participaciones terminó en los últimos lugares de la carrera. Sin embargo, pese a haber tenido una discreta performance, terminó 17°, tuvo una pequeña dolencia física.

franco colapinto volvio a monza, pero no tuvo la carrera que esperaba: sin sobresaltos, termino 17°
EEs que, durante la jornada del domingo, sufrió un calambre después de haber ingresado a los boxes lo que hizo que Pierre Gasly aprovechara para sobrepasarlo. “No puedo, me está dando un calambre”, le explicó el piloto de 23 años al equipo Alpine.

Durante la carrera, el pilarense logró ubicarse en el undécimo puesto, y utilizó lo más posible el cambio de neumáticos incluso logró pasar a su compañero. Sin embargo, cuando fue a boxes perdió todo lo que tenía y quedó en el puesto 18.

Si bien, entre paradas y errores, recuperó una posición y finalizó en el 17mo lugar, solo por delante de Lance Stroll (Aston Martin). El mencionado problema físico lo afectó, sumando una dificultad.

Tras la carrera, el argentino hizo un balance de la jornada y consideró que fue "muy larga, muy dura": "No teníamos ritmo, muy solo. Me voy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima".

Verstappen ganó el Gran Premio de Monza

En lo que respecta a los primeros puestos del Gran Premio de Monza, el multicampeón, Max Verstappen volvió al podio y se quedó con el primero lugar. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos e McLaren, se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La próxima carrera será el próximo fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de septiembre en el Gran Premio de Azebaiyán, en el circuito callejero de Bakú.

