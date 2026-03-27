Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El piloto de Alpine se colocó detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien se ubicó en el 14° lugar. Esta noche, desde las 23.30, será el último entrenamiento antes de la clasificación.

Franco Colapinto cerró su participación en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Japón en el 17° puesto , en el marco de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

En su estreno absoluto en el circuito de Suzuka, el piloto de Alpine completó una jornada de ensayos con altibajos. Tras una primera salida en la que se había ubicado 16 °, a 1s695 del mejor tiempo, retrocedió una posición en la segunda tanda y terminó a más de dos segundos de la punta. Además, la diferencia con su compañero Pierre Gasly se amplió: de 383 milésimas iniciales pasó a superar las siete décimas.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados del día tuvo como protagonista a Colapinto en un incidente con el tricampeón del mundo Max Verstappen, cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos en la penúltima recta, antes de la exigente curva 130-R, justo en el momento en que el piloto de Red Bull venía en vuelta rápida.

El cruce frustró el intento de Verstappen y derivó en la intervención de los comisarios deportivos. Finalizada la sesión, la FIA abrió una investigación para determinar si hubo obstrucción indebida. En principio, se espera una advertencia formal, aunque no se descarta una eventual sanción que podría afectar la grilla de partida.

Franco iba calentando neumáticos y Max se acercó muy rápido al argentino: el incidente entre Colapinto y Verstappen que será investigado por los comisarios tras la FP2. #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kqhnZqRiPS

“En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y fue genial experimentarlo con un auto de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales”, dijo Colapinto al terminar la práctica.

El piloto argentino explicó fue ganando confianza con el correr de las vueltas: “Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad”.

“Fue similar, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva”, remarcó sobre la segunda práctica.

En cuanto a los tiempos de la grilla general, la segunda práctica mostró un cambio en el primer puesto: Oscar Piastri se quedó con el mejor registro al marcar 1m30.133s. El australiano fue seguido por Kimi Antonelli, mientras que George Russell completó el podio provisional tras superar a Charles Leclerc.

La actividad en Suzuka continuará con la última práctica libre, a las 23.30 del viernes. Luego, la clasificación se disputará el sábado desde las 3:00 (hora argentina), mientras que la carrera principal se largará en la madrugada del domingo, en el mismo horario.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Japón