Franco Colapinto, sobre la exhibición en Buenos Aires: "Es un sueño estar acá y me genera muchísima ilusión"

El piloto argentino habló en la previa del road show que brindará este domingo por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. "Lo hago por los argentinos, que hacen sacrificios tan grandes para ir a verme cada vez que corro", explicó.

Franco Colapinto está en la Ciudad de Buenos Aires y ya palpita lo que será el roadshow del domingo 26. Con mucha expectativa, aseguró: "Es un sueño estar acá y me genera muchísima ilusión".

Anunciaron un corte total en Avenida Sarmiento: cuál es la zona afectada y hasta cuándo

“Es algo un poco loco, diferente, que nunca hice. Es la primera vez que hago un roadshow, nunca hice un trompo en un evento así” , contó entre risas en la conferencia de prensa que brindó en la previa del evento, reflejando la expectativa que le genera una experiencia inédita en su carrera.

Más allá de lo deportivo, el piloto remarcó que el evento también es una forma de agradecer el apoyo recibido. “Lo hago por mí, pero más que nada por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar muchísimo. La gente hace un esfuerzo enorme para verme y apoyarme, y quería darles algo de vuelta para que no tengan que viajar tanto”, explicó.

Colapinto admitió que todavía no dimensiona lo que se vivirá el domingo. “Lo voy a asimilar ese día. Es difícil imaginar el tamaño que va a tener todo. No soy de llorar por felicidad, pero capaz me pongo sensible . Es algo que soñé durante muchos años desde que entré a la Fórmula 1, así que sé que va a ser muy emocionante”, anticipó.

Otro de los momentos que más lo entusiasman es la posibilidad de subirse a un auto emblemático del automovilismo argentino, vinculado a la figura de Juan Manuel Fangio. “ Voy a manejar un auto de Fangio así que me emociona igual o más que manejar un Alpine. Es una pieza histórica del país y del automovilismo mundial”, señaló.

Durante la conferencia, Colapinto también se tomó un momento para reflexionar sobre su recorrido y el impacto que genera en las nuevas generaciones, que hoy sueñan con seguir sus pasos y consolidarse en la cumbre del automovilismo mundial. “Cumplí mi sueño, que en un momento parecía imposible. Me lo creí tanto que a los 14 años me fui solo a probar suerte”, recordó.

En ese sentido, destacó el crecimiento del interés por el deporte en el país. “Que los chicos se vuelvan fanáticos y que el boom del automovilismo tenga que ver con haber cumplido mi sueño lo hace todavía más especial”, a la vez que evocó sus propias experiencias de chico, cuando asistía a carreras y buscaba acercarse a los pilotos. “Me acuerdo lo que sentía. Poder devolver eso hoy es algo único. Los chicos me generan algo súper especial”, cerró.

Cortes programados por la exhibición de Franco Colapinto: cuáles son las zonas afectadas

Viernes 24

A partir de las 20:

Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25

A partir de las 8:

Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto GCBA Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

Road Show de Colapinto: cuáles son los horarios del evento

Según se detalló, las puertas del evento se abrirán a las 8:45 para que los fanáticos comiencen a vivir la experiencia que se extenderá hasta las 18 del domingo 26 de abril en Palermo.

Antes de comenzar con la actividad en pista, cerca de las 10:30 Franco Colapinto aparecerá en escena con una entrevista con el periodista Juan Fassaroli para Disney +, la plataforma que televisará el evento.

También realizará un recorrido a bordo de uno de los Bus Turísticos de la Ciudad, donde tendrá su primer contacto directo con el público y repartirá remeras a los fanáticos. Tras ellos, se bajará del micro y se subirá al Flecha de Plata, según detallaron en Carburando.

La primera salida a pista del pilarense será a las 12:45 donde se espera que a lo largo de la jornada realice cuatro salidas a pista, alternando entre el monoplaza moderno y el histórico vehículo de Fangio.