Franco Colapinto reflexionó sobre los ataques a colegas y fue contundente: "Quiero que sigan..."

Franco Colapinto publicó este miércoles un mensaje dirigido a sus seguidores después de advertir que algunos, en nombre de defenderlo, atacan a rivales de la Fórmula 1, así como a compañeros, mecánicos e ingenieros de Alpine. El piloto agradeció el apoyo y pidió un cambio: "Quiero que sigan bancando al equipo y a mí", expresó.
"Hay veces que nos pasamos de la raya", reconoció el piloto, que también pidió bajar el nivel de agresividad a quienes terminan "atacando" a otros pilotos, otros colegas, a compañeros de equipo, a mecánicos y a ingenieros de Alpine, personas con las que comparte el trabajo diario y que no deberían recibir agresiones.
"Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro", advirtió el pilarense, y pidió que sus seguidores entiendan "qué es lo que tenemos que cambiar todos juntos": el respaldo no debe convertirse en ataques contra otros integrantes de la categoría.
Sobre su ausencia en las plataformas digitales, explicó: "Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomar un descanso de las redes sociales". Su prioridad, dijo, es enfocarse en lo que realmente le importa, enfocarse en su "sueño", en su "carrera deportiva" y "conseguir los resultados" que quiere y los objetivos que necesita junto a Alpine.
Colapinto y Briatore ya trabajan para el Gran Premio de Estados Unidos
Tras el paso por Singapur, Franco Colapinto y Flavio Briatore retomaron las tareas en Enstone durante el receso previo al Gran Premio de Estados Unidos, previsto del 23 al 25 de octubre en Austin. El asesor ejecutivo de Alpine compartió una foto con el argentino y escribió: "De vuelta al trabajo en Enstone".
El fin de semana anterior fue adverso para la escudería francesa: Colapinto debió abandonar por una falla en el monoplaza y Pierre Gasly terminó 11°, pese a haber largado desde el séptimo lugar. Alpine completó así su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos y buscará revertir la tendencia en la próxima cita.
"De vuelta al trabajo en Enstone", escribió Britatore en una publicación de Instagram junto a Colapinto.
Instagram: /britatoreflavio
El abandono del argentino se produjo en la vuelta 31, cuando el auto se detuvo y, aunque pudo encenderlo otra vez, no logró volver a pista, por lo que Alpine dispone ahora de varios días para revisar los problemas del vehículo y buscar una recuperación en el campeonato antes de la cita en Austin.