Germán Martínez en TVR: "Discutir entre Caputo y Sturzenegger es como hacerlo entre Milei y Bullrich" El jefe del bloque de Unión por la Patria se refirió a las versiones de una salida del ministro de Economía para que lo reemplace el de Desregulación y Transformación del Estado. "No habrá cambios significativos", remarcó. Por Agregar C5N en









Germán Martínez asistió a TVR. Germán Martínez asistió a TVR.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, remarcó una marcada similitud entre los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, en medio de las versiones sobre una posible salida del titular del Palacio de Hacienda para el desembarco del de Desregulación y Transformación del Estado.

Martínez asistió como invitado a TVR, por C5N, donde comparó a los ministros de Economía y de Desregulación del Estado pese a que Caputo ratificó su continuidad en el Gobierno. "Que nos hagan discutir entre Caputo y Sturzenegger es como que nos hagan discutir entre Milei y Bullrich. Son lo mismo y no habrá cambios significativos", expresó.

En tal sentido, remarcó que el foco debe ponerse en las iniciativas opositoras: "La importancia es la alternativa política. La clave de la Argentina que viene es cuál será la propuesta distinta que a los argentinos les dé la posibilidad de creer nuevamente en un proyecto serio. Tenemos que poner nuestra inteligencia y capacidad para que haya una propuesta".

Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria. X: @gerpmartinez También advirtió sobre la situación económica de la población. "La que está complicada es la gente y no Toto Caputo. En este momento la expectativa de todo comerciante es Navidad y hay siempre una idea de si algo mejora y si se encaminan las cosas, pero muchos otros miran si les va mal y si podrán sostener el alquiler y la inversión para mantener el negocio abierto", expresó.

"Este Gobierno no le habla a ellos. Sus funcionarios más relevantes están en cualquiera hablando de cualquier cosa. No hay que disociar la vida cotidiana de lo que discute el Gobierno o la política", añadió Martínez en diálogo con los conductores Juan Di Natale y Carolina Papaleo.