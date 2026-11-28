El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, remarcó una marcada similitud entre los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, en medio de las versiones sobre una posible salida del titular del Palacio de Hacienda para el desembarco del de Desregulación y Transformación del Estado.
Martínez asistió como invitado a TVR, por C5N, donde comparó a los ministros de Economía y de Desregulación del Estado pese a que Caputo ratificó su continuidad en el Gobierno. "Que nos hagan discutir entre Caputo y Sturzenegger es como que nos hagan discutir entre Milei y Bullrich. Son lo mismo y no habrá cambios significativos", expresó.
En tal sentido, remarcó que el foco debe ponerse en las iniciativas opositoras: "La importancia es la alternativa política. La clave de la Argentina que viene es cuál será la propuesta distinta que a los argentinos les dé la posibilidad de creer nuevamente en un proyecto serio. Tenemos que poner nuestra inteligencia y capacidad para que haya una propuesta".
Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria.
X: @gerpmartinez
También advirtió sobre la situación económica de la población. "La que está complicada es la gente y no Toto Caputo. En este momento la expectativa de todo comerciante es Navidad y hay siempre una idea de si algo mejora y si se encaminan las cosas, pero muchos otros miran si les va mal y si podrán sostener el alquiler y la inversión para mantener el negocio abierto", expresó.
"Este Gobierno no le habla a ellos. Sus funcionarios más relevantes están en cualquiera hablando de cualquier cosa. No hay que disociar la vida cotidiana de lo que discute el Gobierno o la política", añadió Martínez en diálogo con los conductores Juan Di Natale y Carolina Papaleo.
Germán Martínez pidió "una mirada de conjunto" sobre las preocupaciones
Por otro lado, el diputado nacional advirtió que se debe elaborar una visión integral de diferentes puntos: "Yo decía en el debate del Presupuesto que tenemos que tener la capacidad de atar tema con tema. Todo está fragmentado y no hay una mirada de conjunto. Se habla de deuda y va por un lado, se habla de crecimiento de la economía y va por otro".
"El ciudadano pregunta dónde encontrar una explicación completa a lo que pasa y la política tiene que hacer eso. Hay un pedazo de nuestra tarea que tiene que ser pedagógica para entender situación por situación", aseveró.