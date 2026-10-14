El guiño de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los problemas en el Gran Premio de Singapur

El asesor ejecutivo de Alpine ya está pensando en lo que será la próxima fecha de Fórmula 1 que continuará su gira en Estados Unidos luego del parate del fin de semana.

Flavio Britore ya está pensando en la próxima carrera en Estados Unidos y, junto a Franco Colapinto, se pusieron a trabajar después del fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur .

El último fin de semana no fue el mejor para Alpine ya que el argentino tuvo que abandonar por una falla en su vehículo y Pierre Gasly finalizó 11° por fuera de la zona de puntos, luego de haber largado en la séptima posición, y el equipo francés lo logró sumar unidades por tercer fin de semana consecutivo.

Sin embargo, para dejar atrás la mala jornada en de Marina Bay, los equipos tendrán un fin de semana de descanso que les servirá para ponerse a punto en lo que será el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin del 23 al 25 de octubre.

En esa línea, los que ya están trabajando duro para intentar dejar atrás los problemas en el monoplaza fue Briatore, quien para aplacar los hates, le envió un guiño al pilarense. “De vuelta al trabajo en Enstone”, escribió junto a una foto con el piloto número 43 donde ambos están levantando el pulgar.

Es que, en la vuelta 31, el auto de Colapinto se detuvo, y si bien en pilarense logró volver a encenderlo, no pudo retomar y logró sacarlo de la pista provocando las banderas amarillas por solo un momento y así el argentino debió abandonar sin poder completar ninguna de las últimas dos carreras. Al momento del abandono, marcha 12° luego de haber subido algunas posiciones.

Como consecuencia del hecho, el propio italiano indicó que fue un “día duro para todos nosotros para tomar dados nuestros competidores anotando puntos y la brecha actual en el Campeonato”. “Nosotros, como otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos lo mejor para recuperarnos, pero no dio frutos. Nuestra velocidad en seco parecía prometedora y todavía quedan muchas carreras para perseguir el quinto puesto en el Campeonato”, explicó.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La Fórmula 1 completó el Gran Premio de Singapur con la primera victoria de Max Verstappen en el circuito de Marina Bay y con problemas de Franco Colapinto con su Alpine, pero ya quedará atrás este fin de semana y tendrán una semana de descanso para ponerse a punto en lo que será la recta final de la temporada.

Después de su paso por el continente asiático, la máxima categoría no tendrá actividad hasta recién cuando tengan que viajar a Estados Unidos a disputar el Gran Premio de Austin, del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas.

Cronograma completo del Gran Premio de Austin

Viernes 23

Práctica Libre 1: 14:30

Práctica Libre 2: 18

Sábado 24

Práctica Libre 3: 14:30

Clasificación: 18:

Domingo 25