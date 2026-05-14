14 de mayo de 2026 Inicio
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Una encuesta revela el éxodo de votantes de Javier Milei y un quiebre de "la promesa libertaria"

Un reciente relevamiento de la consultora Sentimientos Públicos advierte sobre un quiebre en la base electoral del Presidente, quien ya habría perdido a casi la mitad de sus votantes originales. Un informe, realizado a nivel nacional, refleja que 7 de cada 10 argentinos no votarían por la reelección del libertario.

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Javier Milei

Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023.

De acuerdo con el último informe de la consultora Sentimientos Públicos, 7 de cada 10 encuestados no ven probable votar a Javier Milei para un segundo mandato. Además, muestra que 6 de cada 10 no tienen “esperanzas" en la gestión, que mantiene un apoyo del 27%.

Javier Milei y Luis Caputo.
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Uno de los datos más relevantes del estudio tiene que ver con una importante deserción de votantes que lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2023. El trabajo revela que Milei perdió un 48% de sus votantes, y un 50% de aquellos que votaron a Bullrich en la primera vuelta de 2023 dicen que no lo votarían. Entre los que votaron en blanco o se abstuvieron, su nivel de rechazo llega al 92%.

Informe Sentimientos Publicos - El quiebre de la promesa libertaria V4 (1)

Según el relevamiento, el mapa del acompañamiento al Gobierno se compone mayormente por población joven, a la que se sumaron los sectores más acomodados. También se detecta que ese apoyó se "desmaculinizó", mientras que el mayor rechazo se da entre los millennials -es decir, quienes tienen entre 29 y 40 años- y se concentra en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

Otros temas: meritocracia, Poder Judicial y salud mental

Por su parte, la encuesta abordó algunos temas no "partidarios" relacionados con la actualidad argentina. Entre ellos, se destaca el apoyo a la “meritocracia”, que sigue siendo mayoritario en la opinión pública, con un 54% a nivel general, crece en encuestados de NSE altos y bajos y llega al 70% en pluriempleados-, mientras que releva una enorme desconfianza sobre el Poder Judicial, cercana al 90%.

“El gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor. ¿Esto significa que va a perder una posible reelección? No necesariamente. Todavía falta mucho y el menú electoral, junto con la coyuntura, van a condicionar el voto”, asegura el director de Sentimientos Públicos, Hernán Vanoli. Y agrega: “Sin embargo la historia deja huellas. En una sociedad que, cada vez más, funciona como un mercado de expectativas, la promesa libertaria se percibe quebrada”.

Finalmente, la investigación muestra que más del 45% de los argentinos “achicó gastos” durante el último año, que el 40% asegura que se endeudó y que el 15% responde que empezó a tomar medicación para salud mental, entre otros aspectos económicos y sociales.

El informe de Sentimientos Públicos fue realizado a nivel nacional con 1500 casos y un margen de error de 3%

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