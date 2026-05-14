Participa en el Mundial 2026: qué clima es habitual en Haití y cuándo conviene visitarlo

En estos meses, el clima es mucho más agradable debido a la disminución de las lluvias y a la presencia de brisas marinas que moderan el calor.

Otro aspecto clave del clima haitiano es la influencia de los ciclones tropicales y huracanes en los meses más cálidos del año

Haití posee un clima tropical cálido durante gran parte del año, con temperaturas que generalmente se mantienen entre los 25°C y los 32°C. La combinación entre el calor, la humedad y la influencia del mar Caribe define las condiciones climáticas del país, aunque las regiones montañosas suelen ofrecer ambientes más frescos, especialmente durante las noches. Esta diversidad geográfica genera distintos microclimas que modifican la experiencia según la zona que se visite.

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La temporada más recomendada para viajar se extiende entre noviembre y marzo, cuando predominan los días soleados, las lluvias disminuyen y las temperaturas resultan más agradables para recorrer playas, ciudades históricas y espacios naturales. Durante estos meses, además, las condiciones climáticas favorecen las actividades al aire libre y coinciden con varias celebraciones culturales y festividades tradicionales muy importantes para la identidad haitiana.

Otro aspecto clave del clima haitiano es la influencia de los ciclones tropicales y huracanes en los meses más cálidos del año

En cambio, entre mayo y octubre se desarrolla la etapa más lluviosa del año, con precipitaciones frecuentes y una mayor posibilidad de tormentas tropicales y huracanes, especialmente hacia el final del verano. Aunque esta temporada suele ofrecer costos turísticos más bajos, es recomendable planificar el viaje con flexibilidad y mantenerse atento a los informes meteorológicos para evitar inconvenientes relacionados con el clima.

Qué clima es el que suele haber en Haití

Haití posee un clima tropical que garantiza temperaturas cálidas durante casi todo el año, especialmente en las regiones costeras y llanas, donde los valores suelen ubicarse entre los 25°C y los 32°C. Gracias a su geografía montañosa, el país también presenta zonas con temperaturas más frescas y secas en sectores de mayor altitud, generando contrastes climáticos que enriquecen su paisaje natural y su biodiversidad.

Haiti Aun así, los vientos alisios ayudan a moderar la sensación térmica en buena parte del territorio, aportando un clima cálido y relativamente estable durante gran parte del año.

El régimen de lluvias se divide principalmente en dos etapas húmedas: una entre abril y junio y otra entre agosto y octubre. Durante estos períodos son frecuentes las tormentas intensas y breves, generalmente hacia la tarde, que ayudan a aliviar el calor acumulado durante el día. Fuera de estas temporadas, predominan jornadas más secas y soleadas, ideales para actividades al aire libre y turismo costero.

Otro aspecto clave del clima haitiano es la influencia de los ciclones tropicales y huracanes en los meses más cálidos del año. Debido a su ubicación en el Caribe, el país suele mantenerse atento a los fenómenos meteorológicos durante la temporada ciclónica. Aun así, los vientos alisios ayudan a moderar la sensación térmica en buena parte del territorio, aportando un clima cálido y relativamente estable durante gran parte del año.