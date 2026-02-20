Franco Colapinto, tras finalizar la pretemporada en Fórmula 1: "Hay cuatro equipos adelante, el resto estamos muy apretados" El piloto argentino contó sus sensaciones en conferencia de prensa después de la puesta a punto de Alpine en Bahréin, en la previa de una temporada con buenos augurios. "Hay mucho que aprender sobre los nuevos coches", expresó. Por + Seguir en







El piloto de 22 años compartió conferencia con Lawson, Bearman, Piastri y Rusell.

El piloto argentino Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 de la mejor manera, con un sexto puesto con su Alpine en los entrenamientos de Bahréin, y participó de una conferencia de prensa donde brindó sus sensaciones a días del estreno del año en la máxima categoría: "Hay cuatro equipos adelante, el resto estamos muy apretados", expresó.

"La primera parte de la temporada será clave para la adaptación" Junto a los pilotos Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes), el corredor bonaerense fue uno de los protagonistas en el último día de la pretemporada, y se mostró optimista con el proyecto de la escudería francesa: "Se siente diferente al año pasado, por supuesto. Pero el progreso es muy grande y se nota de un día para el otro. El coche se muestra más rápido y se siente mejor", comenzó el oriundo de Pilar.

Además, añadió: "Estamos aprendiendo mucho de la unidad de potencia. Así que creo que en unas pocas carreras nos sentiremos incluso mejor que ahora. Y empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos, especialmente. Es muy temprano como para hacer una comparación con los autos del año pasado".

Hablando sobre la importancia que tuvieron todos los km recorridos en estas pruebas Tras un 2025 complicado, donde fue el único piloto que no sumó puntos, el argentino de 22 años analizó el nuevo reglamento de la F1 y cómo se imagina las primeras fechas del año. "La adaptación será clave en la primera parte de la temporada. Todo cambia al cambiar de circuito: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera", señaló.

Por último, el compañero del francés Pierre Gasly deslizó la posibilidad de pelear en los puestos de vanguardia en el próximo campeonato: "Sobre nuestra performance, es difícil de decir. Tenemos cuatro equipos en la cabeza y el resto estamos muy apretados. Tenemos que esperar y ver", cerró.