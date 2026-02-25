25 de febrero de 2026 Inicio
Atención, Franco Colapinto: estas son las escuderías más sólidas, según la Fórmula 1

Los ensayos dejaron pistas sobre el equilibrio entre estructuras. El inicio del calendario pondrá a prueba esas proyecciones.

La escuadra busca revertir el rendimiento del año anterior, cuando cerró la tabla con apenas 20 puntos.

  • El análisis oficial de la categoría evaluó el rendimiento de los equipos luego de los ensayos de pretemporada.

  • La escudería francesa aparece en una disputa directa dentro del pelotón medio junto a dos estructuras que mostraron evolución.

  • Cuatro conjuntos históricos parten como principales aspirantes al campeonato por su solidez técnica.

  • La nueva temporada llega con cambios reglamentarios y expectativas renovadas en la parrilla.

La previa del campeonato 2026 ya permite ver algunas señales claras sobre el mapa competitivo que se verá en pista. Un informe difundido por Fórmula 1 analizó el desempeño de todas las estructuras luego de los test colectivos y delineó qué equipos aparecen mejor posicionados en cada sector de la grilla.

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

En ese repaso, la categoría puso el foco en el presente de Alpine F1 Team, donde el argentino Franco Colapinto compartirá alineación con Pierre Gasly. La escuadra busca revertir el rendimiento del año anterior, cuando cerró la tabla con apenas 20 puntos, todos obtenidos por el piloto francés.

Franco Colapinto Barcelona

El informe señala que la zona media podría ofrecer una de las luchas más ajustadas del calendario. Según lo observado en las pruebas realizadas en Bahréin y anteriormente en Barcelona, el equipo galo tendría como rivales más directos a Haas F1 Team y RB Formula One Team, dos estructuras que mostraron progresos técnicos y consistencia en tandas largas.

Desde la organización describieron este escenario como una pelea por liderar el medio de la tabla, con rendimientos que invitan al optimismo en las tres escuderías. En particular, destacaron la fiabilidad mostrada por Haas durante la pretemporada y la capacidad de recuperación mostrada por Racing Bulls luego de algunos inconvenientes iniciales.

Más adelante en el análisis general también se identificó a los candidatos al Campeonato de Constructores. Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Scuderia Ferrari, McLaren F1 Team y Red Bull Racing aparecen como los conjuntos con mayor potencial para disputar el título gracias al ritmo mostrado en los ensayos previos, aunque sin que exista todavía un favorito indiscutido.

Haas 2026

Cuándo comienza la Fórmula 1

El calendario 2026 se pondrá en marcha el fin de semana del 6 de marzo con el primer Gran Premio del año en el Melbourne Grand Prix Circuit de Australia. La apertura marcará el inicio de una temporada que llega precedida por intensas pruebas técnicas y expectativas por la aplicación de nuevas reglas.

Los ensayos de Bahréin funcionaron como el último termómetro antes del arranque oficial y permitieron a los equipos evaluar confiabilidad, ritmo de carrera y rendimiento a una vuelta. Con esos datos sobre la mesa, la categoría elaboró el diagnóstico que anticipa una lucha cerrada en distintos niveles de la parrilla.

