Un imparable Max Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Azerbaiyán y Colapinto finalizó último

El neerlandés dominó de punta a punta toda la jornada y no tuvo inconvenientes para llevarse su segunda victoria consecutiva. Carlos Sainz, que terminó tercero, logró su primer podio del año con Williams. El argentino, por su parte, había tenido una buena largada, pero su excompañero Albon lo chocó y perjudicó su carrera.

Por
Colapinto terminó último y sigue siendo el único piloto sin sumar unidades

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con una excelente actuación durante toda la carrera y demostró nuevamente porqué es el campeón del mundo y que peleará hasta el final para mantener el título. Por su parte, Franco Colapinto había tenido una buena largada, pero su excompañero Albon lo chocó y le perjudicó: terminó 19°, por detrás de Pierre Gasly.

Alpine confía en aprovechar su ventaja reglamentaria.
Ilusión en el Alpine de Colapinto: así son las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2026

El neerlandés dominó de punta a punta en el circuito de Bakú, incluso ganó en la pole, y no tuvo inconvenientes para llevarse su segunda victoria consecutiva. El podio lo completaron George Russell con Mercedes, quien se finalizó segundo, y Carlos Sainz, logrando su primer podio el año con Williams.

El argentino había largado 16°, y en los primeros giros ganó tres posiciones, tuvo buen ritmo con su Alpine, incluso aprovechó el abandono de Oscar Piastri, pero durante la vuelta 18, Alex Albon, excompañero, lo chocó y le perjudicó sus expectativas de sumar puntos.

“El alerón roto me complicó, me arruinó la vida”, reconoció el pilarense post carrera ante la prensa sobre el toque con el piloto de Williams y en su análisis en general de la jornada sostuvo: “Fue una carrera bastante complicada, hice lo que pude. Lo importante es que estoy demostrando que estoy bien. Mucho más no puedo hacer”. Al tailandés le dieron 10 segundos de penalización y recibió dos puntos en la superlicencia, pero el argentino finalizó último.

Desde ese impacto, la carrera en al callejo fue cuesta arriba y, lejos de sus competidores, en líneas generales logró ser más veloz que Gasly, quien paró a falta de un puñado de vueltas para la bandera a cuadros y regresó a la cinta asfáltica detrás de Colapinto. Sin embargo, el galo lo pasó sobre el final, una escena que se repitió en las últimas carreras.

En lo que respecta en la lucha por el campeonato, el australiano, líder del Campeonato de Pilotos, se estrelló en la primera vuelta y fue el único que abandonó en la carrera. Por su parte, Lando Norris (McLaren) y principal perseguidor en la tabla, no pudo aprovechar la oportunidad de la ausencia de su compañero para acortar la distancia en los puntos y terminó séptimo.

Fórmula 1: cuándo es la próxima carrera

Luego de la caída de la bandera a cuadros en el Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 se tomará un nuevo descanso y retomará la actividad recién en el mes de octubre.

La próxima carrera será en el Gran Premio de Singapur en el Marina Bay Street Circuit, que se llevará a cabo del viernes 3 de septiembre al domingo 5, en la fecha 18° de la temporada 2025.

Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

