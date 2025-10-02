2 de octubre de 2025 Inicio
Atento Colapinto: una decisión de la FIA podría complicar el Gran Premio de Singapur

La Federación declaró el “alerta por calor extremo” ya que se esperan temperaturas de 31° para el sábado y domingo. “El clima puede ser muy cambiante este fin de semana, hay que estar atentos y usar esos momentos para extraer algo más del auto”, analizó el argentino.

Los equipos estarán obligados a instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas.

Este fin de semana la Fórmula 1 volverá a poner primera en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció una medida que deberán implementar los equipos debido a las alertas por calor extremo en el circuito de Marina Bay.

Lewis Hamilton confirmó que Roscoe murió el domingo 28 de septiembre tras 4 días internado
Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Frente a las alertas de posibles lluvias que se darán entre el viernes y sábado, la FIA autorizó a los equipos a cerrar los garajes por el torrencial aguacero que caía (la reglamentación indica que los autos deben estar a la vista todo el fin de semana).

Pero, además, debido a que el servicio meteorológico anuncia temperaturas que llegarán a los 31° C entre el sábado y domingo, los equipos estarán obligados a instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas, cuyo peso es de 5kg. De esta manera, los pilotos podrán usar chalecos refrigerantes, en caso de que no lo hagan deberán compensar con lastre adicional.

fia singapur

Frente a esta posibilidad y la posible presencia de lluvias, Colapinto hizo un análisis de lo que será la carrera en el circuito callejero de Marina Bay. “¿La lluvia, un aliado? Se tiene que caer el mundo”, señaló entre risas sabiendo que las chances son bajas y que lo puedan ayudar para tener un mejor rendimiento.

Vamos a ver qué pasa. Será un finde difícil. El año pasado no fue fácil para el equipo porque es un auto muy duro y hay muchos baches. En Bakú los sentimos, pero acá es cuatro veces más. Habrá momentos mejores y peores en el fin de semana”, agregó el argentino, que por el momento no sumó puntos.

En 2024, Alpine estuvo lejos en la clasificación: Esteban Ocon partió 15º y Pierre Gasly, 18º. En carrera fueron 13º y 17º a una vuelta Lando Norris, el ganador.

De igual modo, el pilarense se mostró optimista: “Es una pista distinta, con mucho calor, característica que no nos sirve mucho porque sobrecalentamos los neumáticos más que el resto, pero, tal vez, al ser un circuito de alta carga, nos venga un poco mejor. Hay muchos baches que nos son buenos para nosotros porque nuestro auto es muy duro. Pero habrá que maximizar las oportunidades, el clima puede ser muy cambiante este fin de semana, hay que estar atentos y usar esos momentos para extraer algo más del auto”.

Fórmula 1: días y horario del Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur comenzará con las pruebas libres este viernes 3 y la carrera será el domingo 5 en el circuito callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940 kilómetros. Se podrá ver por Disney + Premium.

El líder del campeonato, es Oscar Piastri, que es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, quien se encuentra a 25 puntos.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes

  • Práctica libre 1: 6:30
  • Práctica libre 2: 10

Sábado

  • Práctica libre 3: 6:30
  • Clasificación: 10

Domingo

  • Carrera: 9
