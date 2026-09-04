4 de septiembre de 2026 Inicio
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Carrera del GP de Italia de la Fórmula 1: a qué hora es y cómo ver a Franco Colapinto en vivo

Arranca un fin de semana cargado de acción para el piloto argentino que buscará terminar lo más arriba posible en la tabla con Alpine.

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El conductor tendrá varios días seguidos de súper acción en la F1.

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El joven piloto Franco Colapinto se prepara para vivir en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial, una nueva cita de velocidad en un histórico trazado europeo como el del Gran Premio de Monza, Italia. El conductor de 23 años que compite en Alpine afronta un fin de semana clave dentro de la temporada 2026 para consolidar su rendimiento en el competitivo pelotón de la categoría reina.

El piloto argentina competirá este fin de semana en el Gran Premio de Italia.
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La expectativa de los fanáticos crece en cada sesión oficial disputada en el emblemático escenario italiano, donde la adrenalina y la precisión técnica definen cada segundo en pista. Las escuderías ajustan los últimos detalles mecánicos y aerodinámicos para encarar la recta final de este Gran Premio tan esperado por todo el público.

A qué hora es la carrera del GP de Italia de la Fórmula 1

La competencia principal del Gran Premio de Monza, Italia se llevará a cabo este domingo a las 10 (horario de Argentina) en el legendario Autodromo Nacional de Monza, según el cronograma oficial de la categoría. Esta decimotercera fecha del campeonato mundial promete emociones intensas a lo largo de las 53 vueltas previstas sobre los 5.793 kilómetros de longitud que posee el circuito italiano.

Previamente, la actividad oficial continuará el sábado con la tercera sesión de prácticas libres programada de 7.30 a 8.30 horas, seguida por la crucial sesión de clasificación que se disputará de 11 a 12 horas. Franco Colapinto buscará afinar el funcionamiento de su monoplaza tras completar las tandas iniciales del viernes.

Colapintio, a bordo de su Alpine.

Colapintio, a bordo de su Alpine.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

Toda la actividad del fin de semana en el Autodromo Nacional de Monza se podrá seguir en Argentina únicamente de manera online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital oficial que transmite las alternativas de la categoría. Allí comandarán la transmisión el histórico conductor y relator de automovilismo Fernando Tornello y su colega Juan Fossaroli, entre otros.

Los seguidores del piloto nacional deberán contar con una suscripción previa en la plataforma para acceder a la cobertura completa de las sesiones y la gran carrera del domingo. A la vez, se espera la tradicional transmisión de FOX Sports con Adrián Puente y Florencia Andersen.

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