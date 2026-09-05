- El martes 8 de septiembre habrá una jornada no laborable por una celebración tradicional.
- La medida alcanzará solamente a los trabajadores de una localidad de la Provincia de Buenos Aires.
- Los empleados públicos tendrán el día libre, mientras que para el sector privado la adhesión será opcional.
- El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año.
Durante la segunda semana de septiembre, un grupo de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires contará con una jornada adicional de descanso debido a una celebración especial. La medida alcanzará a distintas actividades y permitirá que algunos empleados interrumpan sus tareas habituales durante ese día.
Sin embargo, el feriado no tendrá alcance en todo el territorio bonaerense. La disposición estará limitada a una localidad en particular, por lo que solo los trabajadores alcanzados por la medida podrán acceder a este beneficio dentro del calendario de septiembre.
Esta localidad de la provincia de Buenos Aires tendra un feriado en septiembre.
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Por qué es feriado el martes 8 de septiembre y a quienes alcanza
La Municipalidad de San Pedro dispuso que el próximo martes 8 de septiembre será día no laborable en todo el distrito. La medida fue establecida mediante el decreto 0793/2025 y se debe a la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, patrona de la localidad. De esta manera, distintas actividades tendrán modificaciones durante esa fecha especial dentro del calendario local.
La medida alcanzará a la Administración Pública Municipal y a las instituciones provinciales, que no desarrollarán sus actividades habituales durante esa jornada. En cambio, el alcance será diferente para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, donde la adhesión al día no laborable tendrá carácter optativo.
La Iglesia Nuestra Señora del Socorro.
Municipalidad de San Pedro
A pesar de que se trata de una jornada no laborable, el municipio informó que se mantendrán las guardias correspondientes en los servicios esenciales. De esta manera, se busca garantizar la atención y el funcionamiento de las prestaciones necesarias para los vecinos durante la celebración.