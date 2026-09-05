Será feriado el martes 8 de septiembre en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar La jornada especial se suma al calendario de septiembre y permitirá que determinados trabajadores cuenten con un día más de descanso. Por Agregar C5N en









Conocé de que se trata el feriado del martes 8 de septiembre. Freepik

El martes 8 de septiembre habrá una jornada no laborable por una celebración tradicional.

La medida alcanzará solamente a los trabajadores de una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Los empleados públicos tendrán el día libre, mientras que para el sector privado la adhesión será opcional.

El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año. Durante la segunda semana de septiembre, un grupo de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires contará con una jornada adicional de descanso debido a una celebración especial. La medida alcanzará a distintas actividades y permitirá que algunos empleados interrumpan sus tareas habituales durante ese día.

Sin embargo, el feriado no tendrá alcance en todo el territorio bonaerense. La disposición estará limitada a una localidad en particular, por lo que solo los trabajadores alcanzados por la medida podrán acceder a este beneficio dentro del calendario de septiembre.

Esta localidad de la provincia de Buenos Aires tendra un feriado en septiembre. Freepik Por qué es feriado el martes 8 de septiembre y a quienes alcanza La Municipalidad de San Pedro dispuso que el próximo martes 8 de septiembre será día no laborable en todo el distrito. La medida fue establecida mediante el decreto 0793/2025 y se debe a la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, patrona de la localidad. De esta manera, distintas actividades tendrán modificaciones durante esa fecha especial dentro del calendario local.

La medida alcanzará a la Administración Pública Municipal y a las instituciones provinciales, que no desarrollarán sus actividades habituales durante esa jornada. En cambio, el alcance será diferente para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, donde la adhesión al día no laborable tendrá carácter optativo.

La Iglesia Nuestra Señora del Socorro. Municipalidad de San Pedro A pesar de que se trata de una jornada no laborable, el municipio informó que se mantendrán las guardias correspondientes en los servicios esenciales. De esta manera, se busca garantizar la atención y el funcionamiento de las prestaciones necesarias para los vecinos durante la celebración.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario completo de feriados nacionales de 2026. Pexels Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.