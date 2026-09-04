4 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora corre la clasificación Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1: cómo ver en vivo

Los fanáticos del automovilismo aguardan una jornada clave en pista para seguir al representante argentino en la antesala de la competencia del domingo.

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El piloto argentina competirá este fin de semana en el Gran Premio de Italia.

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La temporada 2026 de la Fórmula 1 disputará su decimotercera cita del calendario en el emblemático Circuito Internacional de Monza. En esta nueva jornada en territorio europeo, las miradas en el país estarán puestas en la actuación de Franco Colapinto, quien buscará meterse en los puestos de vanguardia durante la tanda de clasificación tras haber finalizado en la 14ª colocación en Países Bajos producto de una sanción inicial.

El conductor tendrá varios días seguidos de súper acción en la F1.
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El histórico trazado italiano, inaugurado en 1922 y ubicado dentro del Parque Real cerca de Milán, es popularmente conocido como el "Templo de la Velocidad" por sus extensas rectas y la exigencia en cada frenada. Con una extensión de 5,793 kilómetros y 11 curvas, el escenario se posiciona como una de las pistas más rápidas de la categoría máxima, donde los pilotos giran la mayor parte del recorrido con el acelerador a fondo antes de completar las 53 vueltas de la carrera dominical.

La actividad de este sábado resulta clave para las aspiraciones del joven piloto argentino a bordo de su monoplaza de Alpine, en un fin de semana decisivo para el desarrollo del campeonato mundial. La jornada de clasificación podrá seguirse en vivo para todo el territorio nacional a través de las distintas plataformas de transmisión, donde los fanáticos aguardan una gran actuación del representante argentino.

A qué hora es la clasificación en el GP de Italia de la Fórmula 1

La expectativa vuelve a encenderse entre los fanáticos del automovilismo con la llegada de la prueba de clasificación del Gran Premio de Italia en el legendario circuito de Monza. La tanda oficial para ordenar la grilla de salida de la decimotercera fecha del calendario internacional comenzará exactamente a las 11 horas (horario de Argentina) de este sábado, instante en que los monoplazas saldrán a pista a buscar el mejor registro cronometrado.

El trazado italiano se prepara para recibir a los pilotos de la categoría máxima en una jornada que resulta clave para el desarrollo del fin de semana. Tras llevar adelante las tandas de ensayos libres y ajustar los últimos detalles técnicos en los boxes, los equipos buscarán sacar el máximo rendimiento en la pista para asegurar la mejor ubicación posible en la grilla de partida de cara a la carrera del domingo.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Italia de la F1

Para seguir las alternativas del piloto argentino en vivo por televisión, la transmisión estará a cargo de la señal de Fox Sports, la cual se encuentra disponible a través de los canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow, 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV, y 101 (SD) junto al 1013 (HD) en la grilla de Telecentro.

En tanto, aquellos espectadores que prefieran sintonizar la competencia mediante dispositivos móviles o de forma online podrán hacerlo a través de Disney+. La plataforma oficial de streaming de ESPN ofrece la cobertura completa del evento deportivo previo registro en su sitio web.

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