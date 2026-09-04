Flavio Briatore reveló los motivos de la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2027: "Fue la decisión correcta" El asesor ejecutivo de la escudería francesa elogió el crecimiento constante del joven piloto argentino y destacó su excelente relación con Pierre Gasly en la previa del Gran Premio de Italia. Por Agregar C5N en









El italiano bancó al argentino tras la renovación de contrato por un año en Alpine.

En la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, Flavio Briatore brindó detalles sobre la renovación del piloto argentino Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2027. El hombre fuerte de la escudería francesa respaldó la decisión de conservar su alineación actual de pilotos, y elogió el progreso del bonaerense: "Este año es mucho mejor que el anterior", confesó.

En la conferencia de prensa oficial, el asesor ejecutivo italiano destacó la evolución en pista de Colapinto y afirmó que "fue la decisión correcta". Al tratarse de su primera temporada completa en la Fórmula 1, la dirigencia consideró que su juventud y talento le otorgan un amplio margen de desarrollo para el futuro.

LAS PATADITAS no les voy a mentir si me conmueve pic.twitter.com/vqVPiKo83f — ori³ (@wanvers_) September 3, 2026 El anuncio de su renovación el pasado 27 de agosto puso fin a las especulaciones sobre el destino del argentino, ratificando su lugar junto al francés Pierre Gasly. Para Briatore, retener a ambos pilotos de cara a 2027 responde a una búsqueda estratégica de consistencia en el mediano plazo, un factor que la escudería prioriza para sostener su crecimiento colectivo.

El nuevo vínculo contractual del argentino se extenderá por una temporada completa, con la particularidad de incluir una opción de renovación automática para 2028. Esto reafirma la apuesta a largo plazo de la estructura técnica en Colapinto, quien arribó a la escudería en la temporada 2025 para reemplazar a Jack Doohan al comienzo de aquel calendario.

Finalmente, la excelente química humana y profesional en los boxes de Alpine ha jugado un rol determinante. Briatore valoró el gran vínculo que construyeron Colapinto y Gasly dentro del equipo y concluyó que la relación es "estupenda por el momento", señalando además que el argentino se encuentra sumamente feliz de seguir compitiendo con la escudería.