4 de septiembre de 2026 Inicio
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Flavio Briatore reveló los motivos de la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2027: "Fue la decisión correcta"

El asesor ejecutivo de la escudería francesa elogió el crecimiento constante del joven piloto argentino y destacó su excelente relación con Pierre Gasly en la previa del Gran Premio de Italia.

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El italiano bancó al argentino tras la renovación de contrato por un año en Alpine.

El italiano bancó al argentino tras la renovación de contrato por un año en Alpine.

En la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, Flavio Briatore brindó detalles sobre la renovación del piloto argentino Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2027. El hombre fuerte de la escudería francesa respaldó la decisión de conservar su alineación actual de pilotos, y elogió el progreso del bonaerense: "Este año es mucho mejor que el anterior", confesó.

El piloto argentina competirá este fin de semana en el Gran Premio de Italia.
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En la conferencia de prensa oficial, el asesor ejecutivo italiano destacó la evolución en pista de Colapinto y afirmó que "fue la decisión correcta". Al tratarse de su primera temporada completa en la Fórmula 1, la dirigencia consideró que su juventud y talento le otorgan un amplio margen de desarrollo para el futuro.

El nuevo vínculo contractual del argentino se extenderá por una temporada completa, con la particularidad de incluir una opción de renovación automática para 2028. Esto reafirma la apuesta a largo plazo de la estructura técnica en Colapinto, quien arribó a la escudería en la temporada 2025 para reemplazar a Jack Doohan al comienzo de aquel calendario.

Finalmente, la excelente química humana y profesional en los boxes de Alpine ha jugado un rol determinante. Briatore valoró el gran vínculo que construyeron Colapinto y Gasly dentro del equipo y concluyó que la relación es "estupenda por el momento", señalando además que el argentino se encuentra sumamente feliz de seguir compitiendo con la escudería.

Briatore volvió a confiar en Gasly y Colapinto para 2027.

Briatore volvió a confiar en Gasly y Colapinto para 2027.

El cronograma del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica libre 3: de 7 a 8.
  • Clasificación: de 14 a 15.

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: a las 10.
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