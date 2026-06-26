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27 de junio de 2026 Inicio

Sorpresa total: Argentina enfrentará a Cabo Verde en el cruce de 16avos de final

Tras la derrota y eliminación de Uruguay a manos de España, la Selección argentina ya tiene rival para la próxima ronda: será el conjunto africano, una de las sorpresas de la competencia.

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Argentina tendrá

Argentina tendrá, a priori, un rival accesible en 16avos de final.

La Selección Argentina ya conoce formalmente a su oponente para los 16avos de final del Mundial 2026 tras una definición electrizante en el Grupo H. El equipo conducido por Lionel Scaloni se medirá ante Cabo Verde, que logró una histórica clasificación como escolta de la zona H, tras la derrota y eliminación de la Copa del Mundo de Uruguay, a manos de España. El esperado duelo de eliminación directa se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Francia, con tres goles de Ousmane Dembélé, venció 4 a 1 a Noruega y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal. 
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La clasificación de los africanos se selló tras el rotundo fracaso de Uruguay, que quedó eliminado en la fase de grupos al caer 1-0 frente a España. Un error determinante del arquero Fernando Muslera, quien fue reemplazado por Marcelo Bielsa en el entretiempo, sentenció el destino de la Celeste en Guadalajara. En simultáneo, Cabo Verde resistió y obtuvo un empate 0-0 ante Arabia Saudita, lo que le permitió alcanzar los 3 puntos y asegurar el segundo puesto detrás de los españoles.

Argentina llega a esta instancia con tranquilidad tras haber asegurado el liderazgo del Grupo J con una fecha de antelación. Con victorias sólidas ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el campeón defensor cumplió con las expectativas iniciales. Esta clasificación temprana permitió que el cuerpo técnico evalúe rotaciones para el último partido del grupo ante Jordania, encuentro para el cual Scaloni ya adelantó que Messi será suplente para preservar su estado físico de cara al inicio del "mata-mata".

Cabo Verde representa la gran cenicienta del torneo, siendo un país de poco más de 525.000 habitantes que está viviendo su debut absoluto en Mundiales. El conjunto dirigido por Bubista se mostró sumamente competitivo, logrando empates ante potencias como España (0-0) y la propia Uruguay (2-2), donde anotaron Kevin Lenini y Hélio Varela. Su gran figura ha sido el arquero Vozinha, quien fue fundamental para sostener la valla invicta en dos de los tres partidos de la primera fase.

Este cruce en Miami será el primer enfrentamiento en la historia entre ambos seleccionados. Para Argentina, representará la octava ocasión en la que se mide contra un equipo de África en una Copa del Mundo, aunque será la primera vez que ocurra fuera de la fase de grupos. Si la Albiceleste logra avanzar, su camino continuará en los octavos de final en Atlanta, donde esperaría el ganador de la llave entre Australia y el segundo del Grupo G (integrado por Bélgica, Irán, Egipto o Nueva Zelanda).

Cabo Verde festej&oacute; la hist&oacute;rica clasificaci&oacute;n en la cancha.

Cabo Verde festejó la histórica clasificación en la cancha.

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