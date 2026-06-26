Historia de amor única: cómo es el romance de Erling Haaland con su novia y por qué se hizo viral El delantero volvió a mostrarse en público junto a su pareja, con quien comparte una historia que comenzó mucho antes de la fama. Por Agregar C5N en









El goleador se mostró junto a su novia en la Copa del Mundo. Redes sociales

Haaland brilla en su primer Mundial y su relación amorosa también captó la atención.

La pareja se conoció en la adolescencia, cuando ambos compartían su pasión por el fútbol en Bryne.

Ella fue futbolista y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática.

Durante la Copa del Mundo reaparecieron juntos en público tras un largo tiempo sin mostrarse públicamente. Erling Haaland está haciendo su debut en una Copa del Mundo y, como nos tiene acostumbrados, no para de hacer goles. Doblete en la primera fecha ante Irak y otro frente a Senegal en la segunda. Con 4 goles se ubica segundo en la tabla de goleadores, por detrás de Messi que tiene 5. Además de destacarse dentro de la cancha, el delantero, cuya vida privada es bastante reservada, se mostró acompañado por su novia.

Isabel Haugseng Johansen es su pareja desde hace varios años. La relación con el delantero se inició mucho antes de que la fama internacional del fútbol los pusiera en el centro de la escena. Ambos comparten raíces en Bryne, una pequeña localidad de Noruega donde crecieron y dieron sus primeros pasos, tanto en lo personal como en lo deportivo.

La pareja posando en Roma, Italia. Redes sociales Se conocieron siendo adolescentes, cuando ambos participaban del mismo entorno futbolístico en su ciudad natal. Con el paso del tiempo, aquella cercanía inicial derivó en una relación que dejó atrás la amistad para transformarse en un vínculo afectivo sólido. Ese origen compartido fue determinante para sostener una relación estable dentro del exigente contexto del fútbol profesional, atravesado por viajes constantes y una fuerte exposición pública.

Así es el romance viral de Erling Haaland con su novia Isabel Haugseng Johansen tiene un pasado como futbolista, ya que llegó a jugar de manera profesional con la camiseta del Bryne Fotballklubb. Mantiene un perfil muy bajo, algo que es difícil debido a la exposición mediática que tiene el delantero. Entre ambos decidieron preservar al máximo su intimidad familiar, manteniendo a su hijo Odín, nacido en diciembre de 2024, completamente alejado de la exposición mediática y de las redes sociales.

La rutina diaria de la pareja también se caracteriza por una marcada preferencia por la sencillez y la vida fuera del foco de los medios. El propio Haaland ha manifestado en distintas entrevistas su intención de llevar una vida “clásica”, alejada de los lujos y las excentricidades que suelen rodear a las grandes figuras. En ese mismo sentido, ambos suelen priorizar planes tranquilos en el hogar, donde comparten actividades cotidianas como cocinar juntos o pasar el tiempo con videojuegos.

Juntos en Nueva York antes del arranque del Mundial. Redes sociales Durante la Copa del Mundo la pareja volvió a mostrarse públicamente, algo que no ocurría desde hace bastante tiempo. Ella estuvo presente en la tribuna en los dos partidos que jugó el noruego e incluso el jugador fue a buscarla para celebrar la última victoria de su equipo ante Senegal. Aun así, siguen manteniendo su estilo discreto por sobre todas las cosas.