Flavio Briatore no se guardó nada: irónico con Franco Colapinto y honestidad brutal sobre la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina El asesor ejecutivo de Alpine realizó contundentes definiciones en el podcast oficial de la F1 y se sinceró por la crítica que recibió, luego de su lapidaria frase al argentino durante la serie Drive to Survive. Por Agregar C5N en









"Todavía no me creo que 500.000 personas fuesen al Showcar en Buenos Aires", lanzó Briatore.

Franco Colapinto volverá a ruedo este fin de semana en el Gran Premio de Austria, pero está en duda su continuidad en Alpine teniendo en cuenta que tiene contrato hasta diciembre 2026. Flavio Briatore habló al respecto y no se privó de opinar sobre la presentación del pilarense en Buenos Aires y la posibilidad que la Fórmula 1 regrese a Argentina.

Durante el podcast Beyond The Grid de la F1, al asesor ejecutivo del equipo francés le hicieron mención por el presente del joven piloto de 23 años y cuando se puntualizó por el Road Show en Palermo que concentró alrededor de 500.000 personas, respondió con total ironía y sinceridad: “Nunca me lo creí. Creía que eran 10 o 20.000… Medio millón de personas para no ver nada, porque todo el mundo estaba detrás de todos los demás”.

“Colapinto nunca ha ganado nada; por eso no entiendo por qué hubo más de medio millón de personas apoyándole en Buenos Aires. Esas personas fueron para no ver nada, porque los que estaban delante les tapaban”, aseguró entre risas y sorpresa.

Briatore :



“Medio millón de personas atrás de Franco, y lo raro es que nunca ganó nada. Todavía no entiendo como medio millón de personas o más estaban ahí por el”



-“Te gustaría una carrera en Argentina?”



“Si tengo a Franco si. Si no, no me importa” pic.twitter.com/SbSvXGVeYf — Tino (@TinoCLeclerc) June 24, 2026 Por otro lado, el italiano se sinceró ante una posible llegada de la máxima categoría a la Argentina y fue contundente con la respuesta: “Si Franco sigue en el equipo, sí. Si no, me da igual”.

En otro tramo de la entrevista, el empresario no le esquivó a las críticas que recibió luego que se diera a conocer un tramo de una dura charla con el pilarense en la serie Driver to Survive donde lo indicó que “el problema era él” y no el vehículo. “Parece que los pilotos deben ser intocables. Ellos son los directores generales de la compañía y los que traen resultados. Yo no voy criticando a mis pilotos ante prensa. Yo les digo la verdad a la cara, y si uno de mis pilotos es el problema, se lo digo. Así se simple”, explicó.