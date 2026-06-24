24 de junio de 2026 Inicio
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Flavio Briatore no se guardó nada: irónico con Franco Colapinto y honestidad brutal sobre la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina

El asesor ejecutivo de Alpine realizó contundentes definiciones en el podcast oficial de la F1 y se sinceró por la crítica que recibió, luego de su lapidaria frase al argentino durante la serie Drive to Survive.

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Todavía no me creo que 500.000 personas fuesen al Showcar en Buenos Aires

"Todavía no me creo que 500.000 personas fuesen al Showcar en Buenos Aires", lanzó Briatore.

Franco Colapinto volverá a ruedo este fin de semana en el Gran Premio de Austria, pero está en duda su continuidad en Alpine teniendo en cuenta que tiene contrato hasta diciembre 2026. Flavio Briatore habló al respecto y no se privó de opinar sobre la presentación del pilarense en Buenos Aires y la posibilidad que la Fórmula 1 regrese a Argentina.

La escuderia analizará el rendimiento del argentino con lupa.
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Durante el podcast Beyond The Grid de la F1, al asesor ejecutivo del equipo francés le hicieron mención por el presente del joven piloto de 23 años y cuando se puntualizó por el Road Show en Palermo que concentró alrededor de 500.000 personas, respondió con total ironía y sinceridad: “Nunca me lo creí. Creía que eran 10 o 20.000… Medio millón de personas para no ver nada, porque todo el mundo estaba detrás de todos los demás”.

“Colapinto nunca ha ganado nada; por eso no entiendo por qué hubo más de medio millón de personas apoyándole en Buenos Aires. Esas personas fueron para no ver nada, porque los que estaban delante les tapaban”, aseguró entre risas y sorpresa.

Por otro lado, el italiano se sinceró ante una posible llegada de la máxima categoría a la Argentina y fue contundente con la respuesta: “Si Franco sigue en el equipo, sí. Si no, me da igual”.

En otro tramo de la entrevista, el empresario no le esquivó a las críticas que recibió luego que se diera a conocer un tramo de una dura charla con el pilarense en la serie Driver to Survive donde lo indicó que “el problema era él” y no el vehículo. Parece que los pilotos deben ser intocables. Ellos son los directores generales de la compañía y los que traen resultados. Yo no voy criticando a mis pilotos ante prensa. Yo les digo la verdad a la cara, y si uno de mis pilotos es el problema, se lo digo. Así se simple”, explicó.

Y en esa línea agregó: “Colapinto siempre se estaba fijando en cómo pilotaba Gasly. Eso está mal, porque tiene talento y tiene que disfrutar pilotando a su manera”.

Briatore adelantó cuándo Alpine decidirá a sus pilotos para la temporada 2027

Por otra parte, Flavio Briatore fue contundente sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine y cómo quedará conformado la dupla a partir del 2027.

En esa línea, explicó que la escudería francesa aprovechará lo que resta de la temporada, hasta finales de agosto, para evaluar a sus pilotos y, antes del receso por las vacaciones de verano europeas, llegará el momento de tomar una determinación. “Nos quedan carreras hasta finales de agosto y, antes de las vacaciones de verano, tomaremos una decisión”, afirmó el italiano, dejando en claro que no habrá definiciones inmediatas y que el rendimiento en pista será clave.

Sobre el presente del argentino, Briatore dejó un adelanto de lo que será clave para que Colapinto se asegure su continuidad en la Fórmula 1: “Si sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Pierre sigue siendo como ahora… ¿por qué no?”.

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