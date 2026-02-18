18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Buena presentación de Colapinto en la última semana de tests en Bahrein: terminó dentro del Top 10

El argentino participó de la segunda parte de las pruebas oficiales previo a lo que será el inicio de la temporada de Fórmula 1 2026. El piloto de Alpine volverá al circuito este jueves en la primera tanda.

Por
Franco Colapinto terminó 9° en las pruebas de Bahrein

Franco Colapinto terminó 9° en las pruebas de Bahrein, mientras que Pierre Gasly finalizó 14°

En la primera jornada de la última semana de los tests de pretemporada en Bahrein de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una gran actuación y terminó dentro del top 10 de la lista de 21 pilotos que salieron a la pista.

La temporada reunirá a 11 estructuras y 22 pilotos en pista.
Te puede interesar:

Uno por uno, estos son los autos que correrán en la Fórmula 1 en 2026

El argentino participó de la segunda parte de las pruebas donde corrió dar 60 vueltas y su mejor tiempo del día fue de 1:35,254, que le permitió finalizar a un segundo y 795 milésimas de George Russell, quien marcó el mejor tiempo en las 76 vueltas que dio.

La jornada para el pilarense no había arrancado sencilla ya que, durante la tanda matutina, su A526 mostró algunos desajustes que limitaron su rodaje y lo dejaron con pocas vueltas y registros discretos. Ya en la segunda sesión, los mecánicos pudieron corregir los inconvenientes y el piloto de Alpine salió a pista con un auto mucho más equilibrado y logró exprimirlo al máximo: terminó 9° y por encima de su compañero, Pierre Gasly.

Por su parte, el “podio” lo completaron el australiano Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc, piloto de Ferrari, a 10 y 280 milésimas del británico, respectivamente. En tanto, el británico y vigente campeón del mundo Lando Norris terminó 4°, seguido del italiano Kimi Antonelli (Mercedes, 5°), el francés Isack Hadjar (Red Bull, 6°), el británico Lewis Hamilton (Ferrari, 7°) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams, 8°).

Test de pretemporada de Bahrein: cómo fue la primera jornada de la última semana

Pruebas F1 18 de febrero

Cuándo vuelve a correr Colapinto en las pruebas de pretemporada de Bahrein

La actividad para Franco Colapinto continuará este jueves 19, en el que participará de las dos sesiones que serán de 4 a 8 y de 9 a 13.

De acuerdo a lo que informó Alpine, el argentino participará de toda la jornada y será la despedida del argentino en las pruebas de cara al inicio de la temporada de la Fórmula 1 que comenzará durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne en el Gran Premio de Australia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto tendrá un papel protagonista en la octava temporada de Drive to Survive.
play

Franco Colapinto llega a Netflix: cuál será el papel del argentino en la nueva temporada de "Drive to Survive"

El relevamiento se centra exclusivamente en los salarios base anuales.

Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

Franco Colapinto realizará la última práctica el próximo viernes 13 en el circuito de Bahrein

Colapinto abrió las pruebas de Alpine en la F1: giró menos que el resto y causó la primera bandera roja en Barein

Franco Colapinto hará dos presentaciones en las pruebas de Bahrein: estará el 11 y 13 de febrero.

Arrancan las segundas prácticas de Fórmula 1: qué días correrá Colapinto y cómo verlo en vivo

La Fórmula 1 debate cambios técnicos en la antesala de la era 2026.

El cambio que analiza la Fórmula 1 y que podría perjudicar al Alpine de Franco Colapinto

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.

No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Rating Cero

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La escena fue rápidamente comentada por usuarios en distintas plataformas.
play

Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance: cómo fue el anuncio

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan un video hiperrealista creado con IA. 

Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 16 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 27 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 36 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 56 minutos
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora