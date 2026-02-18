Buena presentación de Colapinto en la última semana de tests en Bahrein: terminó dentro del Top 10 El argentino participó de la segunda parte de las pruebas oficiales previo a lo que será el inicio de la temporada de Fórmula 1 2026. El piloto de Alpine volverá al circuito este jueves en la primera tanda. Por + Seguir en







Franco Colapinto terminó 9° en las pruebas de Bahrein, mientras que Pierre Gasly finalizó 14°

En la primera jornada de la última semana de los tests de pretemporada en Bahrein de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una gran actuación y terminó dentro del top 10 de la lista de 21 pilotos que salieron a la pista.

El argentino participó de la segunda parte de las pruebas donde corrió dar 60 vueltas y su mejor tiempo del día fue de 1:35,254, que le permitió finalizar a un segundo y 795 milésimas de George Russell, quien marcó el mejor tiempo en las 76 vueltas que dio.

La jornada para el pilarense no había arrancado sencilla ya que, durante la tanda matutina, su A526 mostró algunos desajustes que limitaron su rodaje y lo dejaron con pocas vueltas y registros discretos. Ya en la segunda sesión, los mecánicos pudieron corregir los inconvenientes y el piloto de Alpine salió a pista con un auto mucho más equilibrado y logró exprimirlo al máximo: terminó 9° y por encima de su compañero, Pierre Gasly.

Por su parte, el “podio” lo completaron el australiano Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc, piloto de Ferrari, a 10 y 280 milésimas del británico, respectivamente. En tanto, el británico y vigente campeón del mundo Lando Norris terminó 4°, seguido del italiano Kimi Antonelli (Mercedes, 5°), el francés Isack Hadjar (Red Bull, 6°), el británico Lewis Hamilton (Ferrari, 7°) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams, 8°).

Test de pretemporada de Bahrein: cómo fue la primera jornada de la última semana Pruebas F1 18 de febrero Cuándo vuelve a correr Colapinto en las pruebas de pretemporada de Bahrein La actividad para Franco Colapinto continuará este jueves 19, en el que participará de las dos sesiones que serán de 4 a 8 y de 9 a 13.