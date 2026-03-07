8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El argentino Mattia Colnaghi debutó en la Fórmula 3 y sumó su primer punto

El piloto nacional tuvo su primera participación en la categoría en la Feature Race de Melbourne, en Australia. Terminó en el puesto 10 y se ilusiona de cara a su futuro deportivo.

Por
Mattia Colnaghi pertenece al Red Bull Junior Team de la Fórmula 3.

Mattia Colnaghi pertenece al Red Bull Junior Team de la Fórmula 3.

Instagram

El piloto argentino Mattia Colnaghi debutó este sábado en la Fórmula 3 y se quedó con el 10° puesto en la Feature Race de Melbourne, en Australia. De esta manera, logró sumar su primer punto en la categoría en el circuito callejero de Albert Park.

Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.
Te puede interesar:

La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Colnaghi ya había empezado a ilusionar el jueves pasado, cuando demostró un gran ritmo al clasificar sexto para la largada, en lo que significó su debut en la tercera categoría de la máxima competición mundial del automovilismo. Además, cabe destacar que el circuito resultó una novedad para el piloto ítalo-argentino, ya que nunca había corrido en una pista callejera.

Como si fuera poco, Colnaghi también sufrió un contratiempo técnico durante la última práctica, por lo que su equipo debió trabajar a contrarreloj para cambiar el motor de su auto antes del inicio de la clasificación.

Embed - MP Motorsport | Racing en Instagram: "First @f1 weekend. First Melbourne walk. A few milestones for @matticolnaghii to kick things off @dutchphotoagency #MPmotorsport #F3 #AcceleratingTalent"
View this post on Instagram

En este primer fin de semana en la categoría, Colnaghi debió gestionar la degradación de los neumáticos en el exigente circuito callejero de Albert Park y comenzar a trabajar en carrera con los compuestos Pirelli, tras competir en temporadas pasadas con Hankook.

Durante la Sprint Race, Colnaghi mostró su agresividad al volante para atacar posiciones y mantenerse en la disputa por los puntos en esta primera carrera de la temporada de la Fórmula 3. El corredor del Red Bull Junior Team se destacó por una defensa inteligente para mantenerse cerca del podio final.

Después de su debut en la tercera categoría de la máxima competición mundial del automovilismo, Colnaghi ya tiene la mente puesta en las próximas fechas del campeonato tras haber tenido un gran resultado que ilusiona a todos los argentinos.

Embed - Mattia Colnaghi en Instagram: "P6 in the first quali of the year . Not bad start to the season and definitely a position where we can fight for good points . That means we will start P6 & 7 for the Feature and Sprint race . Merci to @officialmpmotorsport boys for a fast engine change after a faliure in FP . @officialmpmotorsport @redbulljuniorteam . : @dutchphotoagency . #67 #redbullargentina #redbullitaly #mpmotorsport #stayhumble"
View this post on Instagram

Cuándo vuelve a correr Mattia Colnaghi por la Fórmula 3

  • Bahrein – 10 al 12 de abril
  • Mónaco – 4 al 7 de junio
  • Barcelona – 12 al 14 de junio

Noticias relacionadas

Panichelli y López pelean por un lugar en la lista para el Mundial 2026.

Cómo está la pelea por el tercer delantero de la Selección argentina para el Mundial 2026

Demichelis debutó con empate en Mallorca.
play

Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

Coudet inicia su ciclo con una baja importante en el plantel.

Malas noticias para Coudet: el referente de River que estará lejos de las canchas por un tiempo

Rodrygo sufrió una grave lesión de rodilla y quedó fuera del Mundial.

Llora la redonda: las 17 figuras que se pierden el Mundial 2026 por lesión

Incertidumbre por el debut de Chacho Coudet como nuevo entrenador de River. 

Derrumbe en Parque Patricios: corre riesgo el debut de Coudet en River

Colapinto y Hamilton durante una práctica.

Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora corre Colapinto

Rating Cero

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

últimas noticias

play
Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.

La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Hace 1 hora
Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

Hace 1 hora
Mattia Colnaghi pertenece al Red Bull Junior Team de la Fórmula 3.

El argentino Mattia Colnaghi debutó en la Fórmula 3 y sumó su primer punto

Hace 1 hora
play
El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

Hace 1 hora
Las adolescentes son intensamente buscadas por la Policía de Neuquén.

Desesperada búsqueda en Neuquén: activaron el "Alerta Nati" por dos jóvenes desaparecidas

Hace 1 hora