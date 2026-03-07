El argentino Mattia Colnaghi debutó en la Fórmula 3 y sumó su primer punto El piloto nacional tuvo su primera participación en la categoría en la Feature Race de Melbourne, en Australia. Terminó en el puesto 10 y se ilusiona de cara a su futuro deportivo. Por + Seguir en







Mattia Colnaghi pertenece al Red Bull Junior Team de la Fórmula 3. Instagram

El piloto argentino Mattia Colnaghi debutó este sábado en la Fórmula 3 y se quedó con el 10° puesto en la Feature Race de Melbourne, en Australia. De esta manera, logró sumar su primer punto en la categoría en el circuito callejero de Albert Park.

Colnaghi ya había empezado a ilusionar el jueves pasado, cuando demostró un gran ritmo al clasificar sexto para la largada, en lo que significó su debut en la tercera categoría de la máxima competición mundial del automovilismo. Además, cabe destacar que el circuito resultó una novedad para el piloto ítalo-argentino, ya que nunca había corrido en una pista callejera.

Como si fuera poco, Colnaghi también sufrió un contratiempo técnico durante la última práctica, por lo que su equipo debió trabajar a contrarreloj para cambiar el motor de su auto antes del inicio de la clasificación.

Embed - MP Motorsport | Racing en Instagram: "First @f1 weekend. First Melbourne walk. A few milestones for @matticolnaghii to kick things off @dutchphotoagency #MPmotorsport #F3 #AcceleratingTalent" View this post on Instagram En este primer fin de semana en la categoría, Colnaghi debió gestionar la degradación de los neumáticos en el exigente circuito callejero de Albert Park y comenzar a trabajar en carrera con los compuestos Pirelli, tras competir en temporadas pasadas con Hankook.

Durante la Sprint Race, Colnaghi mostró su agresividad al volante para atacar posiciones y mantenerse en la disputa por los puntos en esta primera carrera de la temporada de la Fórmula 3. El corredor del Red Bull Junior Team se destacó por una defensa inteligente para mantenerse cerca del podio final.