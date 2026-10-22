22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Estados Unidos

La máxima categoría volverá al ruedo con tres fines de semanas consecutivos en el continente americano. Este domingo comienza la gira en Austin y existe la posibilidad de que Kimi Antonelli se consagre campeón.

Por
El Gran Premio de Estados Unidos en Austin será el domingo 25 de octubre a las 17.

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin será el domingo 25 de octubre a las 17.

La Fórmula 1 volverá al ruedo para disputar la 18° fecha en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto buscará sumar puntos tras las últimas presentaciones en Azerbaiyán, Baréin (se corrió en Malasia por el conflicto en Medio Oriente) y Singapur, donde abandonó en Bakú y Yes Marina, mientras que en Sepang finalizó 13°.

El furor por ir a alentar a Franco Colapinto a Brasil han alcanzado niveles suerlativos
Te puede interesar:

Nadie se quiere perder a Colapinto: crecieron las consultas para viajar al Gran Premio de Brasil

Esta carrera se lleva a cabo en el Circuito de las Américas de Austin, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,516 kilómetros. La acción comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, luego continuará el sábado con la tercera práctica libre y posteriormente será la clasificación.

Finalmente, la carrera será el domingo donde Kimi Antonelli piloto de Mercedes podría consagrarse campeón en caso de ganar y que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) finalicen noveno y quinto o peor, respectivamente.

El italiano cosechó 340 puntos a lo largo de toda la temporada y en lo que resta del año quedan en disputa 150 unidades en seis carreras, por lo que sin el joven de 19 años logra el primer lugar y los británicos están varias posiciones más abajo, ya no tendrán posibilidades matemáticas para alcanzarlo.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal momento que atraviesa, ya que no pudo sumar puntos en las últimas tres fechas disputados en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur. Como su compañero, Pierre Gasly, tampoco consiguió sumar en las últimas jornadas hicieron que Alpine quedara lejos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.

La de este año será la tercera presentación del pilarense en el GP de Estados Unidos. Su primera experiencia fue en 2024 arriba de Williams, donde protagonizó una gran carrera para terminar décimo, mientras que en el 2025 quedó decimoséptimo, pero tuvo una recordada disputa con el francés para superarlo desobedeciendo las órdenes del equipo y si bien al principio recibió críticas por parte de los jefes de Alpine con el correr de los días muchos consideran que ese accionar terminó de convencer a Flavio Briatore para asegurarse un lugar en esta temporada.

Fórmula 1: cronograma y horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 23

  • Práctica libre 1: 14:30
  • Práctica libre 2: 18

Sábado 24

  • Práctica libre 3: 14:30
  • Clasificación: 18

Domingo 25

  • Carrera: 17

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flavio Briatore movió las piezas en Alpine y contrató a un ingeniero estrella de la Fórmula 1.

La gran apuesta técnica de Alpine: la llegada de un ingeniero estrella para potenciar a Colapinto

Aron, Gasly y Colapinto, juntos en Alpine.

El insólito motivo por el que un compañero de Colapinto podría perder su licencia de conducir

Franco Colapinto publicó un mensaje para sus fanáticos. 

Colapinto reflexionó sobre los ataques a colegas y envió un mensaje a sus fans: "No me ayudan..."

De vuelta al trabajo en Enstone, escribió junto a una foto con Franco Colapinto.

El guiño de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los problemas en el Gran Premio de Singapur

Pierre Gasly y Franco Colapinto.

"Un final frustrante": qué dijo Alpine sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Singapur

Lionel Messi recibirá el Premio de Asturias este viernes

Messi reveló el pedido que le hizo su padre antes de recibir el Premio de Asturias: "Lo estará disfrutando"

Rating Cero

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

La conductora le puso los puntos a su colega por defender a su hermana.

La interna menos pensada entre Wanda Nara y Edith Hermida en MasterChef: "Tené cuidado"

últimas noticias

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 17 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 19 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 41 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 47 minutos
Un sismo de 7.0 sacudió la zona del Tibet en China.

China: un fuerte sismo de 7.0 en el Tíbet dejó heridos y viviendas dañadas

Hace 49 minutos