Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Estados Unidos La máxima categoría volverá al ruedo con tres fines de semanas consecutivos en el continente americano. Este domingo comienza la gira en Austin y existe la posibilidad de que Kimi Antonelli se consagre campeón. Por Agregar C5N en









El Gran Premio de Estados Unidos en Austin será el domingo 25 de octubre a las 17.

La Fórmula 1 volverá al ruedo para disputar la 18° fecha en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto buscará sumar puntos tras las últimas presentaciones en Azerbaiyán, Baréin (se corrió en Malasia por el conflicto en Medio Oriente) y Singapur, donde abandonó en Bakú y Yes Marina, mientras que en Sepang finalizó 13°.

Esta carrera se lleva a cabo en el Circuito de las Américas de Austin, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,516 kilómetros. La acción comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, luego continuará el sábado con la tercera práctica libre y posteriormente será la clasificación.

Finalmente, la carrera será el domingo donde Kimi Antonelli piloto de Mercedes podría consagrarse campeón en caso de ganar y que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) finalicen noveno y quinto o peor, respectivamente.

DiarioMotor El italiano cosechó 340 puntos a lo largo de toda la temporada y en lo que resta del año quedan en disputa 150 unidades en seis carreras, por lo que sin el joven de 19 años logra el primer lugar y los británicos están varias posiciones más abajo, ya no tendrán posibilidades matemáticas para alcanzarlo.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal momento que atraviesa, ya que no pudo sumar puntos en las últimas tres fechas disputados en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur. Como su compañero, Pierre Gasly, tampoco consiguió sumar en las últimas jornadas hicieron que Alpine quedara lejos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.