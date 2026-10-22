Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Estados Unidos

La Fórmula 1 volverá al ruedo para disputar la 18° fecha en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto buscará sumar puntos tras las últimas presentaciones en Azerbaiyán, Baréin (se corrió en Malasia por el conflicto en Medio Oriente) y Singapur, donde abandonó en Bakú y Yes Marina, mientras que en Sepang finalizó 13°.
Esta carrera se lleva a cabo en el Circuito de las Américas de Austin, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,516 kilómetros. La acción comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, luego continuará el sábado con la tercera práctica libre y posteriormente será la clasificación.
Finalmente, la carrera será el domingo donde Kimi Antonelli piloto de Mercedes podría consagrarse campeón en caso de ganar y que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) finalicen noveno y quinto o peor, respectivamente.
El italiano cosechó 340 puntos a lo largo de toda la temporada y en lo que resta del año quedan en disputa 150 unidades en seis carreras, por lo que sin el joven de 19 años logra el primer lugar y los británicos están varias posiciones más abajo, ya no tendrán posibilidades matemáticas para alcanzarlo.
Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal momento que atraviesa, ya que no pudo sumar puntos en las últimas tres fechas disputados en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur. Como su compañero, Pierre Gasly, tampoco consiguió sumar en las últimas jornadas hicieron que Alpine quedara lejos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.
La de este año será la tercera presentación del pilarense en el GP de Estados Unidos. Su primera experiencia fue en 2024 arriba de Williams, donde protagonizó una gran carrera para terminar décimo, mientras que en el 2025 quedó decimoséptimo, pero tuvo una recordada disputa con el francés para superarlo desobedeciendo las órdenes del equipo y si bien al principio recibió críticas por parte de los jefes de Alpine con el correr de los días muchos consideran que ese accionar terminó de convencer a Flavio Briatore para asegurarse un lugar en esta temporada.
Fórmula 1: cronograma y horarios del Gran Premio de Estados Unidos
Viernes 23
- Práctica libre 1: 14:30
- Práctica libre 2: 18
Sábado 24
- Práctica libre 3: 14:30
- Clasificación: 18
Domingo 25