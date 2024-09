Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ParalyticsF1/status/1834536311912284255&partner=&hide_thread=false Así fue el accidente de Franco Colapinto en los primeros libres de Bakú pic.twitter.com/svv7Wc0mE7 — ParalyticsF1 (@ParalyticsF1) September 13, 2024

En cuanto al auto, sufrió algunas roturas y lo obligó a abandonar la práctica. De todos modos, no se trata de daños irreparables según informaron desde la escudería.

Se trata de la primera vez que Colapinto disputa el circuito de Bakú: a pesar de que solo se había preparado en simulador, logró atravesar con éxito la peligrosa Curva del Castillo. Tras su segundo giro, había marcado un tiempo de 1:48.602, había quedado a casi dos segundos del mejor tiempo de Charles Leclerc.

Quinta a fondo: filtran el perfil de Franco Colapinto en una app de citas de famosos

Franco Colapinto empezó a dar sus primeros pasos en la Fórmula 1 y rápidamente se volvió tendencia. En las redes, su nombre ya es moneda corriente no solo por su presente en Williams, sino también por su simpatía y ocurrencias con otras periodistas. Y ahora, filtraron una foto de su perfil en una aplicación de citas utilizada por los famosos.

Recientemente, el piloto argentino tuvo un breve y divertido intercambio en su cuenta de X (ex Twitter) con la cantante Nicki Nicole. Todo comenzó cuando compartió un meme con un emoji, y ella le comentó que no podía verla. El joven de 21 años, ni lento ni perzoso, le contestó “te la mando por privado”.

Después se supo que también comenzó a seguirse con Eugenia “La China” Suárez y se los empezó a relacionar, pero en los últimos días se volvió viral por esta nueva cuenta en la app Raya, similar a Tinder. ¿Busca novia?

En la imagen, se lo puede ver sentado en un sofá con un perro Dachshund y se lee como descripción: “Drive fast. Not here just for friends”, que en castellano quiere decir “maneja rápido, no estoy aquí solo para hacer amigos”. En el mismo también se detallaba su edad y que actualmente vive en Madrid, España.