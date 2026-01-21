Con Colapinto como protagonista, Alpine ajusta detalles para la presentación del auto para el 2026

El equipo francés mostrará su A526 este viernes 23 de enero, en la costa de Barcelona en un evento exclusivo del que también participarán Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen.

Si bien la competición de Fórmula 1 comenzará en marzo, los equipos ya empezaron con las presentaciones de sus autos y Alpine no hará la excepción de las presentaciones. Este viernes la escudería francesa finalmente dará a conocer el monoplaza en un evento exclusivo que contará con Franco Colapinto como protagonista.

“Nuestro próximo capítulo” , fue la última publicación de la escudería en las redes sociales, ya en la cuenta regresiva de lo que será el monoplaza A526 que utilizarán el argentino y su compañero, Pierre Gasly .

El evento será exclusivo este 23 de enero sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona , con una puesta en escena “cinematográfica” combinando una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.

El mismo será en el crucero MSC, debido a uno de los principales sponsors del equipo de Enstone , este viernes en Barcelona, a las 12:30 hora local (8:30 de Argentina) y sobre una enorme embarcación se expondrá el flamante A526.

Además de contar con la presencia del argentino y el francés Gasly, también estarán presente Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería. Ambos acompañarán la presentación del auto con el que Alpine buscará dejar atrás una temporada 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

A diferencia de lo que sucedió el último año, las expectativas de un buen rendimiento se están renovando ya que contará con el motor Mercedes que la proveerá de motores, suspensión y todo el sistema de transmisión (caja de cambios).

Colapinto ya salió a las pistas para usar el nuevo A526

A la espera de la presentación formal, Alpine ya está en el circuito de Barcelona para darle uso por primera vez al A526 en el que Franco Colapinto y Pierre Gasly se subirán en la temporada de Fórmula 1 2026.

Con un breve video difundido en redes sociales, la escudería mostró el encendido del motor Mercedes-Benz que ayudará para revertir la triste imagen que dejaron los monoplazas el año pasado donde terminaron últimos en el Campeonato de Constructores e incluso en la de Pilotos, fueron lo que menos sumaron individualmente, siendo el argentino el único que no logró sumar unidades.

Durante la prueba se puede ver al monoplaza durante unas prácticas bajo lluvia y se puede escuchar “los primeros acordes” del motor que usará el equipo francés.

En la ciudad española están Colapinto y Gasly acompañados por Flavio Briatore. "Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone", escribió Alpine en sus redes sociales con los protagonistas.

