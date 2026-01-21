21 de enero de 2026 Inicio
Con Colapinto como protagonista, Alpine ajusta detalles para la presentación del auto para el 2026

El equipo francés mostrará su A526 este viernes 23 de enero, en la costa de Barcelona en un evento exclusivo del que también participarán Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen.

Por
Alpine apostó por una puesta en escena “cinematográfica”

Alpine apostó por una puesta en escena “cinematográfica”, bordo de una embarcación provista por MSC

Si bien la competición de Fórmula 1 comenzará en marzo, los equipos ya empezaron con las presentaciones de sus autos y Alpine no hará la excepción de las presentaciones. Este viernes la escudería francesa finalmente dará a conocer el monoplaza en un evento exclusivo que contará con Franco Colapinto como protagonista.

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero
Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

“Nuestro próximo capítulo”, fue la última publicación de la escudería en las redes sociales, ya en la cuenta regresiva de lo que será el monoplaza A526 que utilizarán el argentino y su compañero, Pierre Gasly.

El evento será exclusivo este 23 de enero sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, con una puesta en escena “cinematográfica” combinando una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Our next chapter."
View this post on Instagram

El mismo será en el crucero MSC, debido a uno de los principales sponsors del equipo de Enstone, este viernes en Barcelona, a las 12:30 hora local (8:30 de Argentina) y sobre una enorme embarcación se expondrá el flamante A526.

Además de contar con la presencia del argentino y el francés Gasly, también estarán presente Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería. Ambos acompañarán la presentación del auto con el que Alpine buscará dejar atrás una temporada 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

A diferencia de lo que sucedió el último año, las expectativas de un buen rendimiento se están renovando ya que contará con el motor Mercedes que la proveerá de motores, suspensión y todo el sistema de transmisión (caja de cambios).

Colapinto ya salió a las pistas para usar el nuevo A526

A la espera de la presentación formal, Alpine ya está en el circuito de Barcelona para darle uso por primera vez al A526 en el que Franco Colapinto y Pierre Gasly se subirán en la temporada de Fórmula 1 2026.

Con un breve video difundido en redes sociales, la escudería mostró el encendido del motor Mercedes-Benz que ayudará para revertir la triste imagen que dejaron los monoplazas el año pasado donde terminaron últimos en el Campeonato de Constructores e incluso en la de Pilotos, fueron lo que menos sumaron individualmente, siendo el argentino el único que no logró sumar unidades.

Embed

Durante la prueba se puede ver al monoplaza durante unas prácticas bajo lluvia y se puede escuchar “los primeros acordes” del motor que usará el equipo francés.

En la ciudad española están Colapinto y Gasly acompañados por Flavio Briatore. "Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone", escribió Alpine en sus redes sociales con los protagonistas.

Embed - Flavio Briatore on Instagram: "Together with the team for the first laps of the A526 at Silverstone @alpinef1team @pierregasly @francolapinto"
View this post on Instagram

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Alpine dio este martes el primer paso visible hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1. Con un breve video difundido en redes sociales, la escudería mostró el encendido del motor Mercedes-Benz que impulsará al A526, el monoplaza que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular junto a Pierre Gasly.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que acompañó las imágenes grabadas en la fábrica de Enstone, donde se realizó el primer arranque de la unidad de potencia. El video, de apenas 26 segundos, permitió escuchar por primera vez el sonido del nuevo motor tras la aprobación del chasis en los crash test exigidos por la FIA.

El encendido representa mucho más que un anticipo técnico. Marca el inicio formal de un proyecto al que Alpine apuesta gran parte de su reconstrucción, luego de cerrar 2025 como el equipo con peor rendimiento de la parrilla. El próximo paso será el shakedown previsto para la semana próxima, cuando el auto salga por primera vez a pista.

La presentación oficial del A526 está programada para el 23 de enero. Allí se confirmará la alineación definitiva y comenzará, de manera pública, la temporada en la que Colapinto afrontará su primer campeonato completo en la Fórmula 1. En Enstone confían en que la alianza con Mercedes funcione como un punto de inflexión.

