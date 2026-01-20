20 de enero de 2026 Inicio
De piloto a modelo: Colapinto presentó la nueva línea de ropa de Alpine para 2026

A la espera que se haga la muestra oficial del nuevo monoplaza para esta temporada, el equipo francés mostró el nuevo conjunto que usarán los pilotos y miembros del equipo.

Por
La temporada del Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 8 de marzo en el Gran Premio de Australia

De a poco, Alpine se está poniendo a punto para el inicio de la temporada de Fórmula 1, pero antes de la presentación del auto que utilizarán los pilotos en este 2026, lanzó la nueva indumentaria con Franco Colapinto y Pierre Gasly como modelos.

Franco Colapinto se prepara para su tercera temporada en la Fórmula 1.
La impresionante transformación física de Franco Colapinto: su cambio con el correr de los años

“Nuestro look 2026. Kit oficial del equipo disponible pronto”, anunció en sus redes sociales mostrando la ropa que lucirán los pilotos y miembros del equipo, y que, a diferencia del último año, ahora el color azul es el que primará en vez del rosa.

alpine ropa 1

En las fotos, se puede ver tanto al argentino como al francés luciendo las nuevas chombas, remeras, buzos y camperas con las que seguro se pasearán por los paddocks de los distintos circuitos.

La presentación de la ropa se enmarca en una semana cargada de actividad para Alpine, que también se prepara para revelar su nuevo monoplaza, el A526.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que acompañó las imágenes grabadas en la fábrica de Enstone, donde se realizó el primer arranque de la unidad de potencia. El video, de apenas 26 segundos, permitió escuchar por primera vez el sonido del nuevo motor tras la aprobación del chasis en los crash test exigidos por la FIA.

La presentación oficial está previsto para este viernes 23 de enero y se llevará a cabo en un escenario poco habitual: un barco sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona, con la presencia solo de Gasly.

