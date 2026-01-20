De piloto a modelo: Colapinto presentó la nueva línea de ropa de Alpine para 2026 A la espera que se haga la muestra oficial del nuevo monoplaza para esta temporada, el equipo francés mostró el nuevo conjunto que usarán los pilotos y miembros del equipo. Por + Seguir en







La temporada del Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 8 de marzo en el Gran Premio de Australia

De a poco, Alpine se está poniendo a punto para el inicio de la temporada de Fórmula 1, pero antes de la presentación del auto que utilizarán los pilotos en este 2026, lanzó la nueva indumentaria con Franco Colapinto y Pierre Gasly como modelos.

“Nuestro look 2026. Kit oficial del equipo disponible pronto”, anunció en sus redes sociales mostrando la ropa que lucirán los pilotos y miembros del equipo, y que, a diferencia del último año, ahora el color azul es el que primará en vez del rosa.

alpine ropa 1 En las fotos, se puede ver tanto al argentino como al francés luciendo las nuevas chombas, remeras, buzos y camperas con las que seguro se pasearán por los paddocks de los distintos circuitos.

La presentación de la ropa se enmarca en una semana cargada de actividad para Alpine, que también se prepara para revelar su nuevo monoplaza, el A526.

alpine ropa 2 Fórmula 1: cuándo será la presentación del nuevo monoplaza de Alpine Con un breve video difundido en redes sociales, el equipo mostró el encendido del motor Mercedes-Benz que impulsará al A526, el monoplaza que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular junto a Pierre Gasly.