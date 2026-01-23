Flavio Briatore y un voto de confianza a Franco Colapinto: "Lo veo mucho más maduro, más agresivo" El asesor italiano de la escudería Alpine habló con la prensa tras la flamante presentación del A526 y bancó al argentino de cara al arranque de la temporada en Fórmula 1. "Veo que su madurez aumenta cada día", expresó. Por + Seguir en







Briatore junto a Gasly y Colapinto, en la presentación oficial.

El jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore, no ocultó los elogios al piloto argentino Franco Colapinto tras la presentación del flamante monoplaza A526, con el que el equipo francés buscará remontar la pobre imagen del 2025 en la Fórmula 1. "Es mucho más agresivo, mucho más fuerte", expresó.

En diálogo con la prensa, el empresario italiano se mostró confiado por el arranque del calendario y expresó sus sensaciones: "Queremos volver a luchar por los puntos en cada carrera, luchar por el podio básicamente en cada carrera. Queremos estar ahí".

Además, añadió: "Sé que ahora tenemos competitividad en el motor. Y ahora el motor es muy importante. El año que viene es el primer año de nuestro coche. Nuestro coche, porque cuando llegué en 2025, ya estaba hecho. No había nada que hacer".

Embed "ESTE AÑO YA NO HAY EXCUSAS". Flavio Briatore destacó el 2025 de Franco Colapinto y dejó en claro que esta temporada está "LISTO PARA COMPETIR" con Pierre Gasly... ¿Son amigos los pilotos de Alpine? ¡POR AHORA!



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rJPJpvuKvO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026 En esa misma línea, el asesor ejecutivo de la escudería francesa se expresó sobre la actualidad del corredor bonaerense y aseguró: "El problema de Franco Colapinto el año pasado fue la clasificación. Durante la carrera, es competitivo. Su velocidad en carrera es la misma que Gasly. Ahora, Franco es más hombre. El año pasado era como un niño recién llegado de la Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Veo que su madurez aumenta cada día".

Por otra parte, Briatore comparó sus exitosas temporadas en Fórmula 1 con la actual en Alpine: "Todo el mundo se reía y ganamos con Benetton. Se volvieron a reír con Renault y ganamos. Y ahora, quizá volvamos a ganar y todo el mundo se vuelva a reír".