23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Flavio Briatore y un voto de confianza a Franco Colapinto: "Lo veo mucho más maduro, más agresivo"

El asesor italiano de la escudería Alpine habló con la prensa tras la flamante presentación del A526 y bancó al argentino de cara al arranque de la temporada en Fórmula 1. "Veo que su madurez aumenta cada día", expresó.

Por
Briatore junto a Gasly y Colapinto

Briatore junto a Gasly y Colapinto, en la presentación oficial.

El jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore, no ocultó los elogios al piloto argentino Franco Colapinto tras la presentación del flamante monoplaza A526, con el que el equipo francés buscará remontar la pobre imagen del 2025 en la Fórmula 1. "Es mucho más agresivo, mucho más fuerte", expresó.

Alpine apostó por una puesta en escena “cinematográfica”, bordo de una embarcación provista por MSC
Te puede interesar:

Con Colapinto como protagonista, Alpine ajusta detalles para la presentación del auto para el 2026

En diálogo con la prensa, el empresario italiano se mostró confiado por el arranque del calendario y expresó sus sensaciones: "Queremos volver a luchar por los puntos en cada carrera, luchar por el podio básicamente en cada carrera. Queremos estar ahí".

Además, añadió: "Sé que ahora tenemos competitividad en el motor. Y ahora el motor es muy importante. El año que viene es el primer año de nuestro coche. Nuestro coche, porque cuando llegué en 2025, ya estaba hecho. No había nada que hacer".

Embed

En esa misma línea, el asesor ejecutivo de la escudería francesa se expresó sobre la actualidad del corredor bonaerense y aseguró: "El problema de Franco Colapinto el año pasado fue la clasificación. Durante la carrera, es competitivo. Su velocidad en carrera es la misma que Gasly. Ahora, Franco es más hombre. El año pasado era como un niño recién llegado de la Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Veo que su madurez aumenta cada día".

Por otra parte, Briatore comparó sus exitosas temporadas en Fórmula 1 con la actual en Alpine: "Todo el mundo se reía y ganamos con Benetton. Se volvieron a reír con Renault y ganamos. Y ahora, quizá volvamos a ganar y todo el mundo se vuelva a reír".

Embed

Todas las fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 8 de marzo: GP de Australia en Melbourne.
  • 15 de marzo: GP de China en Shanghái (Sprint).
  • 29 de marzo: GP de Japón en Suzuka.
  • 12 de abril: GP de Baréin en Sakhir.
  • 19 de abril: GP de Arabia Saudita en Yeda.
  • 3 de mayo: GP de Estados Unidos en Miami (Sprint).
  • 24 de mayo: GP de Canadá en Montreal (Sprint).
  • 7 de junio: GP de Mónaco en Mónaco.
  • 14 de junio: GP de España en Barcelona-Cataluña.
  • 28 de junio: GP de Austria en Spielberg.
  • 5 de julio: GP de Gran Bretaña en Silverstone (Sprint).
  • 19 de julio: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.
  • 26 de julio: GP de Hungría en Budapest.
  • 23 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort (Sprint).
  • 6 de septiembre: GP de Italia en Monza.
  • 11 de septiembre: GP de España en Madrid.
  • 25 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
  • 11 de octubre: GP de Singapur en Singapur (Sprint).
  • 25 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.
  • 1 de noviembre: GP de México en Ciudad de México.
  • 8 de noviembre: GP de Brasil en São Paulo.
  • 21 de noviembre: GP de Estados Unidos en Las Vegas.
  • 29 de noviembre: GP de Qatar en Lusail.
  • 6 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se presentará el auto de Alpine de Franco Colapinto.

El nuevo auto de Colapinto: Alpine presentó el modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

La temporada del Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 8 de marzo en el Gran Premio de Australia

De piloto a modelo: Colapinto presentó la nueva línea de ropa de Alpine para 2026

Franco Colapinto se prepara para su tercera temporada en la Fórmula 1.

La impresionante transformación física de Franco Colapinto: su cambio con el correr de los años

El bonaerense de 22 años tendrá su primera temporada completa en la F1.

El mensaje de Franco Colapinto, en uno de sus primeros días en la casa de Alpine: "Estamos listos"

Alpine anunció la salida oficial de Jack Doohan, el piloto que Franco Colapinto reemplazó en 2025

Colapinto ganó la pulseada: el anuncio de Alpine del que habla la Fórmula 1

Rating Cero

El video permite apreciar la cercanía del público en una sala pequeña.
play

Día del Músico: publicaron un show inédito de Luis Alberto Spinetta en YouTube

La modelo esquivó a los periodistas mientras el actor dio su versión sobre la relación.

"Cuando me vio...": la sorprendente reacción de María Susini tras su separación de Facundo Arana

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.
play

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta
play

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta

últimas noticias

El Cali Izquierdoz metió el segundo gol de Lanús.

En un partidazo, San Lorenzo cayó por 3-2 frente a Lanús en su debut en el Torneo Apertura

Hace 16 minutos
El soldado pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Salta.

Salta: encontraron muerto a otro soldado y ya son cinco casos en más de un mes

Hace 22 minutos
play
El diario norteamericano enumeró los logros económicos de la administración de Javier Milei.

El Washington Post destacó la "descarada" defensa de Javier Milei al capitalismo en Davos

Hace 30 minutos
Briatore junto a Gasly y Colapinto, en la presentación oficial.

Briatore y un voto de confianza a Colapinto: "Lo veo mucho más maduro, más agresivo"

Hace 58 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de enero

Hace 1 hora