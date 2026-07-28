28 de julio de 2026 Inicio
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La venta de combustibles volvió a caer en junio y acumula una baja del 1,3% en el semestre

La comercialización de naftas y gasoil registró en junio su quinta merma interanual consecutiva. La demanda se redujo 2,9% respecto del mismo mes del año pasado, con fuertes bajas en el gasoil y las naftas.

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Las ventas de combustibles volvieron a caer en junio y acumularon una baja del 1,3% en el semestre

YPF

El consumo de combustibles en las estaciones de servicio volvió a mostrar números negativos durante junio y cerró el primer semestre de 2026 con una contracción acumulada del 1,3%. El sexto mes del año se convirtió así en el segundo peor período de 2026 para el sector, pese a la estabilidad que mostraron los precios en los últimos meses.

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De acuerdo con los datos difundidos por Surtidores, la venta de combustibles al público alcanzó en junio los 1.331.423 metros cúbicos, frente a los 1.371.462 registrados durante el mismo mes de 2025. La diferencia representa una disminución interanual del 2,9% y marca la quinta baja consecutiva en la comparación con el año anterior.

Entre los distintos productos, el Gasoil G2 fue el que sufrió la mayor retracción, con un descenso del 8,9%. También cayó el consumo de Nafta Súper, que concentra la principal demanda del mercado, con una baja del 2%, mientras que la Nafta Premium retrocedió 1,5%. El único producto que escapó a la tendencia negativa fue el Gasoil G3, cuyas ventas crecieron 4%.

Caída de la venta de combustibles: las provincias con mayores bajas

La evolución del consumo fue dispar según la región del país. Salta encabezó las caídas interanuales, con una disminución del 11,3%, seguida por Formosa, con -9,3%, y La Rioja, con -8%.

En el otro extremo se ubicó Neuquén, donde las ventas aumentaron 7,7%. La provincia, principal polo de desarrollo de Vaca Muerta, fue la única que registró un crecimiento significativo. También hubo subas, aunque más moderadas, en Entre Ríos (1,3%), Tierra del Fuego (0,5%) y Mendoza (0,4%).

YPF mantuvo el liderazgo del mercado

En el análisis por compañías, Shell registró una caída del 4,9% en sus ventas durante los primeros seis meses del año. En cambio, YPF logró incrementar su participación y cerró el semestre con una mejora del 1,6%.

La petrolera de mayoría estatal concentró el 55,7% de las ventas de combustibles en el período enero-junio. Shell se ubicó en segundo lugar, con una participación del 22,3%, mientras que Axion alcanzó el 12% del mercado.

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